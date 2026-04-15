Vojvodina postaje čvorište Evrope! "Smajli" - jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji (FOTO/VIDEO)

DO kraja godine Srbija će završiti nekoliko novih infrastrukturnih projekata koji će povezati veliki broj gradova u našoj zemlji. Jedan od njih je i izgradnja brze saobraćajnice "Smajli", od Bačkog brega do rumunske granice, koja će potpuno izmeniti sliku Bačkog okruga. Samim tim biće omogućen dolazak novih investitora u Kulu, Sombor i Vrbas.

Kada je reč o koridorima hronološki posmatrano, najpre će biti otvoren Moravski koridor, prvi pametni put u Srbiji, zatim Dunavska magistrala, a za saobraćaj će do 2027. prema poslednjim najavama, biti pušten u rad i Fruškogorski koridor sa najdužim tunelom u zemlji, Iriškim vencem.

Izgradnju preostalih deonica na ovim koridorima nedavno je najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a takođe je govorio i o putevima koje ćemo započeti i nastaviti da gradimo velikom brzinom u ovoj godini.

Kako je istakao, uskoro će krenuti gradnja saobraćajnice "Vožd Karađođe", dok će se ubrzati radovi na saobraćajnici na severu zemlje "Osmeh Vojvodine", ali i na autoputu Beograd - Zrenjanin.

Kako je predsednik, nedavno najavio u toku je potpisivanje ugovora, a cilj je da se i radovi ubrzaju.

- Sada se potpisuje ugovor i ubrzavaće se radovi i videće to uskoro i u Vrbasu i u Kuli. Dakle da se što je brže moguće završi sve od Srbobrana do Bačkog Brega, od auto-puta 75 do Bačkog Brega, i ja mislim da to u potpunosti menja sliku kompletnog zapadnog Bačkog okruga i dela južnog Bačkog okruga. To je nešto što će umesto 12.000 vozila da prođe 3.000 vozila kroz centar Kule. Ljudi će bolje da dišu, biće lepši uređeni grad, neće biti potrebe da se svake godine ponovo rade ulice, zato što ih kamioni razbiju, uništavaju - rekao je Vučić.

Dodao je da je za izgradnju "Smajlija" potreban ogroman novac i da ga gradi cela Srbija, ali da moraju da rade i lokalne puteve.

- Put Crvenka - Kruščić, tih 8,6 kilometara uradićemo. Moramo da radimo Kula-Lipar. Moramo da radimo stazu kroz centar Crvenke od jednog kilometra sa mobilijarom. I nemojte da mislite da je to mali iznos, to je preko dva miliona evra, što opet opština Kula ne može da skupi, a govorimo o malim, sitnim stvarima, ne pričamo o velikim i krupnim - istakao je Vučić.

"Smajli" - jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji

Izgradnja brze saobraćajnice poznate kao "Osmeh Vojvodine" trenutno predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji. Ovaj kapitalni poduhvat ima za cilj unapređenje saobraćajne povezanosti na severu Srbije, kao i snažno jačanje logističkih i ekonomskih tokova u ovom delu države.

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga između 185 i 186 kilometara, a dizajnirana je za bezbednu i efikasnu vožnju brzinom od 100 kilometara na sat. Trasa povezuje teritorije Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i Srpske Crnje. U cilju savladavanja terena i postojećih prepreka (kanala i prolaza za put), projektovana je izuzetno kompleksna infrastruktura.

Projektom je predviđena izgradnja čak 46 mostova i 34 nadvožnjaka, koji čine okosnicu denivelisanog saobraćaja. Pored toga, na trasi će se naći i 5 podvožnjaka, 35 propusta, kao i 13 površinskih kružnih raskrsnica zaduženih za bezbedno isključivanje i uključivanje vozila na ovu modernu saobraćajnicu.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je i izgradnja ukupno 12 petlji, koje će omogućiti isključenja i uključenja: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Zapad, Vrbas Sever, Vrbas Istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda Istok.

Završetak ove saobraćajnice drastično će smanjiti vreme putovanja kroz Vojvodinu. Prema aktuelnim procenama:

- Od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta.



Prvobitni plan je predviđao da saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na granici sa Rumunijom. Međutim, postignut je dogovor sa rumunskom stranom da oni izgrade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, zbog čega je trasa preusmerena ka tom mestu, gde će biti izgrađen veliki granični prelaz.

