Ne bacajte kutije za jaja: Ostalo ih je puno posle Vaskrsa, a možete i te kako da ih iskoristite (FOTO)

KARTON je biorazgradivi materijal koji se prirodno razgrađuje uz pomoć mikroorganizama, posebno kada je mokar i iseckan.

Kao što znate, od njega se prave i kutije za jaja, koje često završe u smeću. Bacamo ih, nesvesni da pored ekoloških koristi imaju i praktičnu primenu.

Štaviše, mogu postati veoma korisni pomagači u bašti ili dvorištu. Umesto da ih automatski bacate u kantu za smeće, razmislite o tome kako ih možete ponovo upotrebiti.

Njihova tekstura, poroznost i biorazgradivost čine ih iznenađujuće svestranim predmetom u svakodnevnom životu.

Počnimo od kuće, gde ih možete pretvoriti u privremenu prostirku ispred ulaznih vrata, posebno tokom hladnijih godišnjih doba kada ima puno kiše, snega i blata.

Postavljene blizu praga, sakupljaće prljavštinu i vlagu iz cipela. Teksturirana površina sa rebrima zadržaće vodu i prljavštinu koju ne želite u svom domu, a nema potrebe da je perete nakon upotrebe, samo je zamenite novom. Mogu poslužiti i kao jednostavan sušač za cipele.

Mokre patike ili čizme će se brže osušiti ako ih postavite na kartonsku podlogu. Porozni materijal će apsorbovati višak vlage, dok će reljefna struktura omogućiti bolju cirkulaciju vazduha oko đonova.

Nezaobilazan saveznik u bašti

Kada se osuše, lako se pale i gore dovoljno dugo da uhvate drvo ili ćumur. U poređenju sa novinama, proizvode manje pepela i manje gust dim, što ih čini praktičnijim rešenjem za paljenje vatre. Ljubitelji baštovanstva mogu ih smatrati posebno vrednim saveznikom. Ako imate poteškoća sa formiranjem ravnih redova za setvu, jednostavno pritisnite kutiju u prethodno pripremljeno i poravnato zemljište. Kada je podignete, pronaći ćete ravnomerno raspoređene rupe, idealne za sadnju šargarepe, rotkvica ili zelene salate.

Kutije se takođe mogu koristiti kao biorazgradive posude za seme. Jednostavno odsecite dno i lagano ih zakopajte u zemlju. Karton će zadržati vlagu i sprečiti rast korova, delujući kao malč, i prirodno će se razgraditi tokom vremena bez štete po životnu sredinu, piše Dnevno.hr

Još jedna korisna primena je zaštita bobičastog voća. Isečene delove kutije možete postaviti ispod žbunja jagoda ili ribizli. Ovo će stvoriti čistu površinu koja sprečava da bobice leže na vlažnom zemljištu, smanjujući rizik od truljenja i kontaminacije. Istovremeno, gruba struktura kartona može poslužiti kao prirodna barijera za puževe i druge štetočine.

