Skandal u NBA ligi! Saigrač Srbina izazvao sraman potez! Sin Zvezdine legende odveo tim u plej-of! (video)
Odigrao partiju karijere kada je bilo najpotrebnije.
Košarkaši Nju Orleansa savladali su Majami Hit. Pelikansi su do tesne pobede od 127:126 došli u foto finišu, ali je meč protekao u senci incidenta.
Naime, prilikom jednog napada tima sa Floride, Lamelo Bol je povukao za nogu Bema Adebajoa. Centar Majamija je pao i doživeo povredu.
Zbog toga je Erik Spolstra, trener ekipe za koju nastupa i srpski reprezentativac Nikola Jović, bio veoma ljut tokom konferencije za medije:
– Morao je da bude izbačen iz igre zbog toga! Za takve stvari nema mesta u košarci. Ne mislim da je to "slatko" niti mislim da je smešno. To je glup potez, opasan potez, i zbog toga je naš najbolji igrač ispao iz stroja. Ne tražim izgovore, ali ovo je sramota. Treba da bude kažnjen, tim trikovima i podmetanjima nogu nije mesto u ovoj ligi – grmeo je Spolstra.
Junak pobede Hornetsa, koji je meč završio sa 30 poena i pobedničkim polaganjem u produžetku, ponudio je svoje viđenje situacije:
– Izvinjavam se zbog svega. Dobio sam udarac u glavu tokom prodora i bukvalno nisam znao gde se nalazim u tom trenutku. Proveriću kako je Bam, nadam se da je u redu. Samo sam igrao košarku, nisam imao nameru nikoga da povredim – pravdao se Bol, koji nakon incidenta nije ni poslat na proveru zbog mogućeg potresa mozga.
Lamelo Bol je meč završio s 30 poena, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Mičel sa dva koša manje.
Glavni arbitar Zek Zarba objasnio je u zvaničnom izveštaju da sudije nisu mogle da pregledaju snimak tokom utakmice jer igra nije odmah zaustavljena.
– Nije dosuđen faul u realnom vremenu, usledila je kontra i igra je prekinuta tek nakon promene poseda i tajm-auta. Prema pravilima, prozor za pregled snimka je tada bio zatvoren. Ipak, pregledali smo snimak na poluvremenu i prosledili ga kancelariji lige koja će odlučiti o naknadnoj kazni – izjavio je Zarba.
Portland je u Arizoni savladao Finiks Sanse i izborio plasman u plej-of. Maestralni Deni Avdija, sin legendarnog asa Zvezde Zufera Avdije, predvodio je Trejlblejzerse sa 41 poenom.
U poraženom sastavu istakao se Grin koji je dao 35 poena.
NBA PLEJ-IN
Sreda:
Šarlot – Majami 127:126
/Bol 30 – Mičel 28/
Finiks – Portland 110:114
/Grin 35 – Avdija 41/
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
Neviđena tranzicija! Crvena Zvezda i Partizan hitno pisali Evroligi
15. 04. 2026. u 07:20
Nezapamćen "puč" u Partizanu! Predrag Mijatović povukao radikalan potez, Humska na nogama
15. 04. 2026. u 07:00
Kakav šok! Crvena zvezda zbog dugova hitno izbačena iz lige
15. 04. 2026. u 06:31 >> 07:01
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!
Bajern Minhen i Real Madrid odmeriće snage u revanšu četvrtfinala Lige šampiona (21.00), a Bavarci na "Alijanc areni" brane minimalnu prednost iz prvog meča koji je bio jedna od najboljih utakmica ovogodišnjeg izdanja najjačeg klupskog takmičenja.
15. 04. 2026. u 07:15
Bosna u šoku: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.
14. 04. 2026. u 16:58
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)