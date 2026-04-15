Košarka

Skandal u NBA ligi! Saigrač Srbina izazvao sraman potez! Sin Zvezdine legende odveo tim u plej-of! (video)

Новости.онлине

15. 04. 2026. u 08:23

Odigrao partiju karijere kada je bilo najpotrebnije.

Košarkaši Nju Orleansa savladali su Majami Hit. Pelikansi su do tesne pobede od 127:126 došli u foto finišu, ali je meč protekao u senci incidenta.

Naime, prilikom jednog napada tima sa Floride, Lamelo Bol je povukao za nogu Bema Adebajoa. Centar Majamija je pao i doživeo povredu.

Zbog toga je Erik Spolstra, trener ekipe za koju nastupa i srpski reprezentativac Nikola Jović, bio veoma ljut tokom konferencije za medije:

– Morao je da bude izbačen iz igre zbog toga! Za takve stvari nema mesta u košarci. Ne mislim da je to "slatko" niti mislim da je smešno. To je glup potez, opasan potez, i zbog toga je naš najbolji igrač ispao iz stroja. Ne tražim izgovore, ali ovo je sramota. Treba da bude kažnjen, tim trikovima i podmetanjima nogu nije mesto u ovoj ligi – grmeo je Spolstra.

Junak pobede Hornetsa, koji je meč završio sa 30 poena i pobedničkim polaganjem u produžetku, ponudio je svoje viđenje situacije:

– Izvinjavam se zbog svega. Dobio sam udarac u glavu tokom prodora i bukvalno nisam znao gde se nalazim u tom trenutku. Proveriću kako je Bam, nadam se da je u redu. Samo sam igrao košarku, nisam imao nameru nikoga da povredim – pravdao se Bol, koji nakon incidenta nije ni poslat na proveru zbog mogućeg potresa mozga.

Lamelo Bol je meč završio s 30 poena, dok je u poraženom timu najefikasniji bio Mičel sa dva koša manje.

Glavni arbitar Zek Zarba objasnio je u zvaničnom izveštaju da sudije nisu mogle da pregledaju snimak tokom utakmice jer igra nije odmah zaustavljena.

– Nije dosuđen faul u realnom vremenu, usledila je kontra i igra je prekinuta tek nakon promene poseda i tajm-auta. Prema pravilima, prozor za pregled snimka je tada bio zatvoren. Ipak, pregledali smo snimak na poluvremenu i prosledili ga kancelariji lige koja će odlučiti o naknadnoj kazni – izjavio je Zarba.

Portland je u Arizoni savladao Finiks Sanse i izborio plasman u plej-of. Maestralni Deni Avdija, sin legendarnog asa Zvezde Zufera Avdije, predvodio je Trejlblejzerse sa 41 poenom.

U poraženom sastavu istakao se Grin koji je dao 35 poena.

NBA PLEJ-IN

Sreda:

Šarlot – Majami 127:126
/Bol 30 – Mičel 28/

Finiks – Portland 110:114
/Grin 35 – Avdija 41/

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

 

Pročitajte više

Politika
Tenis
Fudbal
Spektakl u Minhenu: Bajern ima prednost, ali Real nikad ne sme da se otpiše!

