Torte i kolači

DUNAVSKI VALOVI: Slatki klasik koji osvaja sve generacije

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 19:00

Klasičan kolač koji spaja sočan biskvit, kiselkaste višnje, nežnu vanila kremu i bogat čokoladni preliv. Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom uvek ostavlja utisak – savršen desert za svaku priliku.

ДУНАВСКИ ВАЛОВИ: Слатки класик који осваја све генерације

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 6 jaja
  • 250 gr maslaca
  • 250 gr šećera
  • 160 gr glatkog brašna
  • 160 gr oštrog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 100 ml mleka
  • 2 kašike kakaa
  • 1 kašičica cimeta
  • 500 gr oceđenih višanja

Krema:

  • 750 ml mleka
  • 2 kesice pudinga od vanile
  • 100 gr šećera + 2 vanilin šećera
  • 200 gr maslaca

Glazura:

  • 200 gr čokolade za kuvanje
  • 8 kašika mleka
  • 8 kašika ulja

Priprema:

Umutite maslac i šećer, dodajte žumanca i mleko. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Posebno umutite belanca u čvrst sneg i lagano ih spojite sa smesom. Odvojite trećinu testa i u nju dodajte kakao i cimet. U podmazan pleh (35×20 cm) rasporedite svetlu smesu, pa kašikom nanesite tamnu. Ravnomerno rasporedite višnje i lagano ih utopite u testo. Pecite 35 minuta na 180°C. Za kremu skuvajte puding, ohladite ga, pa umutite sa maslacem. Nanesite kremu na ohlađen biskvit i prelijte glazurom od rastopljene čokolade, mleka i ulja. Kada se kolač stegne, isecite ga na kocke – svaki zalogaj je mali talas uživanja!

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!

TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!