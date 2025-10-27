DUNAVSKI VALOVI: Slatki klasik koji osvaja sve generacije

Klasičan kolač koji spaja sočan biskvit, kiselkaste višnje, nežnu vanila kremu i bogat čokoladni preliv. Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom uvek ostavlja utisak – savršen desert za svaku priliku.

FOTO: Novosti

Sastojci:

6 jaja

250 gr maslaca

250 gr šećera

160 gr glatkog brašna

160 gr oštrog brašna

1 prašak za pecivo

100 ml mleka

2 kašike kakaa

1 kašičica cimeta

500 gr oceđenih višanja

Krema:

750 ml mleka

2 kesice pudinga od vanile

100 gr šećera + 2 vanilin šećera

200 gr maslaca

Glazura:

200 gr čokolade za kuvanje

8 kašika mleka

8 kašika ulja

Priprema:

Umutite maslac i šećer, dodajte žumanca i mleko. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Posebno umutite belanca u čvrst sneg i lagano ih spojite sa smesom. Odvojite trećinu testa i u nju dodajte kakao i cimet. U podmazan pleh (35×20 cm) rasporedite svetlu smesu, pa kašikom nanesite tamnu. Ravnomerno rasporedite višnje i lagano ih utopite u testo. Pecite 35 minuta na 180°C. Za kremu skuvajte puding, ohladite ga, pa umutite sa maslacem. Nanesite kremu na ohlađen biskvit i prelijte glazurom od rastopljene čokolade, mleka i ulja. Kada se kolač stegne, isecite ga na kocke – svaki zalogaj je mali talas uživanja!

Prijatno!