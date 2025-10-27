DUNAVSKI VALOVI: Slatki klasik koji osvaja sve generacije
Klasičan kolač koji spaja sočan biskvit, kiselkaste višnje, nežnu vanila kremu i bogat čokoladni preliv. Jednostavan za pripremu, a izgledom i ukusom uvek ostavlja utisak – savršen desert za svaku priliku.
Sastojci:
- 6 jaja
- 250 gr maslaca
- 250 gr šećera
- 160 gr glatkog brašna
- 160 gr oštrog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 100 ml mleka
- 2 kašike kakaa
- 1 kašičica cimeta
- 500 gr oceđenih višanja
Krema:
- 750 ml mleka
- 2 kesice pudinga od vanile
- 100 gr šećera + 2 vanilin šećera
- 200 gr maslaca
Glazura:
- 200 gr čokolade za kuvanje
- 8 kašika mleka
- 8 kašika ulja
Priprema:
Umutite maslac i šećer, dodajte žumanca i mleko. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Posebno umutite belanca u čvrst sneg i lagano ih spojite sa smesom. Odvojite trećinu testa i u nju dodajte kakao i cimet. U podmazan pleh (35×20 cm) rasporedite svetlu smesu, pa kašikom nanesite tamnu. Ravnomerno rasporedite višnje i lagano ih utopite u testo. Pecite 35 minuta na 180°C. Za kremu skuvajte puding, ohladite ga, pa umutite sa maslacem. Nanesite kremu na ohlađen biskvit i prelijte glazurom od rastopljene čokolade, mleka i ulja. Kada se kolač stegne, isecite ga na kocke – svaki zalogaj je mali talas uživanja!
Prijatno!
