ČOKOLADNA TORTA: Šlag, glazura i savršena sočnost
Ako tražite savršenu tortu koja izgleda kao iz vitrine vrhunske poslastičarnice, a ipak je lako napraviti kod kuće, ova čokoladna torta je idealan izbor. Mekana i sočna kakao osnova, nežan krem od šlaga i maskarponea, preliveni baršunastom čokoladnom glazurom – kombinacija koja se topi u ustima.
Sastojci:
Kakao osnova:
- 3 jaja
- 100 gr šećera
- 80 ml ulja
- 100 ml mleka
- 150 gr brašna (tip 400)
- 2 kašike kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
Krem (šlag):
- 500 ml guste pavlake (30–36%)
- 250 gr maskarpone sira
- 3 kašike šećera u prahu
- 1 pakovanje učvršćivača za pavlaku (po želji)
Glazura:
- 150 gr mlečne čokolade
- 50 gr putera
- 3 kašike guste pavlake (30%)
Priprema:
Osnova:
Umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta i svetla. Dodajte ulje i mleko, lagano promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa izjednačite smesu. Sipajte u pleh (25×25 cm) i pecite 20–25 minuta na 180 °C. Ostavite da se ohladi.
Krem:
Umutite gustu pavlaku sa šećerom u prahu (i učvršćivačem ako koristite) do čvrstih vrhova. Dodajte maskarpone i kratko izmešajte do glatke teksture. Premažite ohlađenu osnovu.
Glazura:
U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu, puter i pavlaku. Lagano prohlađenu glazuru prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite.
Hlađenje:
Tortu ohladite najmanje 2–3 sata, najbolje preko noći.
Uživajte!
