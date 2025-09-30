Torte i kolači

ČOKOLADNA TORTA: Šlag, glazura i savršena sočnost

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 09:00

Ako tražite savršenu tortu koja izgleda kao iz vitrine vrhunske poslastičarnice, a ipak je lako napraviti kod kuće, ova čokoladna torta je idealan izbor. Mekana i sočna kakao osnova, nežan krem od šlaga i maskarponea, preliveni baršunastom čokoladnom glazurom – kombinacija koja se topi u ustima.

ЧОКОЛАДНА ТОРТА: Шлаг, глазура и савршена сочност

FOTO: Novosti

Sastojci:

Kakao osnova:

  • 3 jaja
  • 100 gr šećera
  • 80 ml ulja
  • 100 ml mleka
  • 150 gr brašna (tip 400)
  • 2 kašike kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo

Krem (šlag):

  • 500 ml guste pavlake (30–36%)
  • 250 gr maskarpone sira
  • 3 kašike šećera u prahu
  • 1 pakovanje učvršćivača za pavlaku (po želji)

Glazura:

  • 150 gr mlečne čokolade
  • 50 gr putera
  • 3 kašike guste pavlake (30%)

Priprema:

Osnova:

Umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta i svetla. Dodajte ulje i mleko, lagano promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa izjednačite smesu. Sipajte u pleh (25×25 cm) i pecite 20–25 minuta na 180 °C. Ostavite da se ohladi.

Krem:

Umutite gustu pavlaku sa šećerom u prahu (i učvršćivačem ako koristite) do čvrstih vrhova. Dodajte maskarpone i kratko izmešajte do glatke teksture. Premažite ohlađenu osnovu.

Glazura:

U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu, puter i pavlaku. Lagano prohlađenu glazuru prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite.

Hlađenje:

Tortu ohladite najmanje 2–3 sata, najbolje preko noći. 

Uživajte!

