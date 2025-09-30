ČOKOLADNA TORTA: Šlag, glazura i savršena sočnost

Ako tražite savršenu tortu koja izgleda kao iz vitrine vrhunske poslastičarnice, a ipak je lako napraviti kod kuće, ova čokoladna torta je idealan izbor. Mekana i sočna kakao osnova, nežan krem od šlaga i maskarponea, preliveni baršunastom čokoladnom glazurom – kombinacija koja se topi u ustima.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Kakao osnova:

3 jaja

100 gr šećera

80 ml ulja

100 ml mleka

150 gr brašna (tip 400)

2 kašike kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

Krem (šlag):

500 ml guste pavlake (30–36%)

250 gr maskarpone sira

3 kašike šećera u prahu

1 pakovanje učvršćivača za pavlaku (po želji)

Glazura:

150 gr mlečne čokolade

50 gr putera

3 kašike guste pavlake (30%)

Priprema:

Osnova:

Umutite jaja i šećer dok ne postanu penasta i svetla. Dodajte ulje i mleko, lagano promešajte. Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa izjednačite smesu. Sipajte u pleh (25×25 cm) i pecite 20–25 minuta na 180 °C. Ostavite da se ohladi.

Krem:

Umutite gustu pavlaku sa šećerom u prahu (i učvršćivačem ako koristite) do čvrstih vrhova. Dodajte maskarpone i kratko izmešajte do glatke teksture. Premažite ohlađenu osnovu.

Glazura:

U šerpi na laganoj vatri otopite čokoladu, puter i pavlaku. Lagano prohlađenu glazuru prelijte preko krema i ravnomerno rasporedite.

Hlađenje:

Tortu ohladite najmanje 2–3 sata, najbolje preko noći.

Uživajte!