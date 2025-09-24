Torte i kolači

PALAČINKE SA JAGODAMA: Recept za omiljenu dečiju poslasticu

Milena Tomasevic

24. 09. 2025. u 18:49

Neodoljivi dezert koji spaja nežnu, mekanu teksturu palačinki i svežinu sočnih jagoda. Savršene za doručak, užinu ili kao slatko iznenađenje posle ručka.

FOTO: Novosti

Sastojci:

- 200 g brašna
- 2 jajeta
- 250 ml mleka
- 50 g šećera
- 1 kesica praška za pecivo
- 100 g jagoda
- Puter za kuvanje

Priprema
 U činiji pomešajte brašno, šećer i prašak za pecivo. U drugoj činiji umutite jaja i dodajte mleko.  Dodajte vlažnu smesu u suvu smesu, pa mešajte dok ne postane glatko. Operite i iseckajte jagode na male komadiće, pa ih dodajte u testo. Zagrejte tiganj sa malo putera i sipajte kutlaču testa. Pecite dok se na površini ne pojave mehurići.Okrenite palačinku i nastavite da pečete 2 minuta. 7. Ponovite sa preostalim testom.

Prijatno!

