PALAČINKE SA JAGODAMA: Recept za omiljenu dečiju poslasticu
Neodoljivi dezert koji spaja nežnu, mekanu teksturu palačinki i svežinu sočnih jagoda. Savršene za doručak, užinu ili kao slatko iznenađenje posle ručka.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 250 ml mleka
- 50 g šećera
- 1 kesica praška za pecivo
- 100 g jagoda
- Puter za kuvanje
Priprema
U činiji pomešajte brašno, šećer i prašak za pecivo. U drugoj činiji umutite jaja i dodajte mleko. Dodajte vlažnu smesu u suvu smesu, pa mešajte dok ne postane glatko. Operite i iseckajte jagode na male komadiće, pa ih dodajte u testo. Zagrejte tiganj sa malo putera i sipajte kutlaču testa. Pecite dok se na površini ne pojave mehurići.Okrenite palačinku i nastavite da pečete 2 minuta. 7. Ponovite sa preostalim testom.
Prijatno!
