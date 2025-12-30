ARABIJA TORTA: Bogata praznična torta sa suvim voćem i orasima!
ARABIJA torta je klasična, raskošna torta sa tri tanke orah-biskvit kore, puno čokoladnog krema i mirisnim suvim voćem (kajsije, šljive, suvo grožđe). Slojevita, „queen“ torta koja se seče u savršene parčiće i uvek ostavlja utisak.
Sastojci:
- 6 belanaca
- 150 gr šećera
- 40 gr brašna
- 200 gr mlevenih oraha
- 1 prašak za pecivo
Suvo voće (ukupno):
- 100 gr sitno seckanih suvih kajsija
- 80 gr suvih šljiva (sitno seckanih)
- 50 gr suvog grožđa
Čokoladni krem
- 6 žumanaca
- 150 gr šećera
- 200 gr crne čokolade
- 200 gr maslaca (sobne temperature)
Za filovanje (opciono)
- 50 gr sitno seckanih oraha
- još malo sitno seckanog suvog voća
Ukrašavanje
- 300 ml slatke pavlake ili šlag pene
- 1 kašičica kakaoa
Priprema:
Biskvit kore
Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Lagano umešajte brašno, mlevene orahe i prašak za pecivo (špatulom). Dodajte sitno seckano suvo voće. Pecite 3 kore odvojeno u kalupu 24–26 cm, na 180°C, 12–15 minuta. Ohladite i pažljivo odvojite od papira. Korice su tanke – tako i treba da bude.
Čokoladni krem
Žumanca i šećer kuvajte na pari dok se ne zgusnu. Dodajte čokoladu i mešajte da se potpuno istopi. Ohladite krem do sobne temperature. Posebno umutite maslac, pa ga sjedinite sa ohlađenim kremom. Po želji umešajte dodatne orahe ili suvo voće.
Slaganje torte
kora, čokoladni krem, kora, čokoladni krem, kora, krem preko vrha i strana
Ostavite tortu da se stegne najmanje 5–6 sati, a najbolje preko noći.
Umutite slatku pavlaku u čvrst šlag, premažite vrh torte, pospite kakaom i dodajte bele čokoladne strugotine.
Uživajte!
