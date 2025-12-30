KLASIČNO PEČENJE U LONCU: Sočno, aromatično i savršeno mekano.
Tražite idealan recept za nedeljni ručak ili prazničnu trpezu? Ovo pečenje u loncu sa povrćem spada među najjednostavnije i najslađene recepte!
Sastojci
Za pečenje:
- 1,3–1,8 kg pečenja (goveđe ili svinjsko po želji)
- so i crni biber
- 2 kašike maslinovog ulja
Za dinstanje:
- 1 veliki crni luk, iseckan
- 4 čena belog luka, mlevena
- 2 šolje goveđeg bujona
- 1 šolja crvenog vina (ili više bujona)
- 2 kašike paradajz pirea
- 2 kašike Vusteršir sosa (1 kašika soja sosa+1/2 kašike limunovog soka)
- 2 kašičice sušenog timijana ili nekoliko grančica svežeg timijana
- 2 lovorova lista
Povrće:
- 5–6 srednjih šargarepa, oljuštenih i isečenih na komade
- 10–12 mladih krompira
Priprema
Osušite pečenje papirnim ubrusom. Začinite solju i biberom sa svih strana. Zagrejte maslinovo ulje u velikom loncu ili teškom loncu na srednje jakoj vatri. Pržite pečenje 4–5 minuta sa svake strane dok ne porumeni. Izvadite i ostavite sa strane.
U istom loncu dodajte luk i kuvajte dok ne omekša (oko 5 minuta). Dodajte beli luk i kuvajte još 1 minut. Umešajte paradajz pire, Vusteršir sos i vino. Sastružite zapržene komadiće sa dna lonca. Dodajte tečnost i krčkajte. Vratite pečenje u lonac. Dodajte goveđu čorbu, timijan i lovorov list. Tečnost treba da prekrije najmanje polovinu pečenja. Dodajte još čorbe ili vode ako je potrebno. Dodajte povrće i kuvajte.
Dodajte šargarepu i krompir oko pečenja. Poklopite i pecite u zagrejanoj rerni na 150°C 3–4 sata, dok pečenje ne omekša.
Prijatno!
