KLASIČNO PEČENJE U LONCU: Sočno, aromatično i savršeno mekano.

Tražite idealan recept za nedeljni ručak ili prazničnu trpezu? Ovo pečenje u loncu sa povrćem spada među najjednostavnije i najslađene recepte!

Sastojci

Za pečenje:

1,3–1,8 kg pečenja (goveđe ili svinjsko po želji)

so i crni biber

2 kašike maslinovog ulja

Za dinstanje:

1 veliki crni luk, iseckan

4 čena belog luka, mlevena

2 šolje goveđeg bujona

1 šolja crvenog vina (ili više bujona)

2 kašike paradajz pirea

2 kašike Vusteršir sosa (1 kašika soja sosa+1/2 kašike limunovog soka)

2 kašičice sušenog timijana ili nekoliko grančica svežeg timijana

2 lovorova lista

Povrće:

5–6 srednjih šargarepa, oljuštenih i isečenih na komade

10–12 mladih krompira

Priprema

Osušite pečenje papirnim ubrusom. Začinite solju i biberom sa svih strana. Zagrejte maslinovo ulje u velikom loncu ili teškom loncu na srednje jakoj vatri. Pržite pečenje 4–5 minuta sa svake strane dok ne porumeni. Izvadite i ostavite sa strane.

U istom loncu dodajte luk i kuvajte dok ne omekša (oko 5 minuta). Dodajte beli luk i kuvajte još 1 minut. Umešajte paradajz pire, Vusteršir sos i vino. Sastružite zapržene komadiće sa dna lonca. Dodajte tečnost i krčkajte. Vratite pečenje u lonac. Dodajte goveđu čorbu, timijan i lovorov list. Tečnost treba da prekrije najmanje polovinu pečenja. Dodajte još čorbe ili vode ako je potrebno. Dodajte povrće i kuvajte.

Dodajte šargarepu i krompir oko pečenja. Poklopite i pecite u zagrejanoj rerni na 150°C 3–4 sata, dok pečenje ne omekša.

Prijatno!