HOROSKOP ZA SREDU, 31. DECEMBAR: Ovna očekuje isplativ dogovor, Lava novčani dobici, Strelca trzavice s partnerom, Ribe svađe u porodici

SAZNAJTE šta vas u sredu, 31. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim finansijama, pod uticajem severnog Mesečevog čvora iz kuće intuicije donosi veće šanse za isplativ poslovni dogovor. Poboljšanje odnosa sa rođacima ili kraći put u popodnevnim satima.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Sa Marsom u devetoj kući i severnim Mesečevim čvorom u kući ciljeva i novca, pravite planove kako da dođete do novih, nekonvencionalnih izvora zarade. Ulazak Meseca u kuću tajni donosi vam prilike za uvećanje prihoda.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Mars u kući novca pravi prijateljski aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući karijere, donoseći vam napredovanje na poslu, naročito u javnim delatnostima. Mesec po podne ulazi u vaš znak čineći vas ambicioznijim i energičnijim.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Severni Mesečev čvor u sekstilu sa Marsom u kući partnerskih odnosa donosi vam uspeh i novac preko putovanja, obrazovanja i pravnih poslova. Vaš vladalac Mesec, po podne ulazi u kuću podsvesti čineći vas sklonim osamljivanju.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Mars u kući posla pod uticajem severnog Mesečevog čvora iz kuće novca donosi vam poslovni uspeh i finansijske dobitke, moguće preko nasledstva. Mesec ulazi u 11. kuću fokusirajući vas na realizaciju ambicija i planova.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mars u kući kreativnosti i ljubavi pravi sekstil sa severnim Mesečevim čvorom donoseći vam priliv energije i entuzijazma. Slobodni mogu da uđu u novu ljubavnu priču. U popodnevnim satima, sukobi s nadređenima, autoritetima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Severni Mesečev čvor u kući posla pravi dobar aspekt s Marsom u kući privatnosti donoseći vam uspeh u porodičnom biznisu i preko nekretnina. Popodnevni sati povoljni su za polaganje ispita, putovanja, pravna pitanja.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars u kući komunikacija pod uticajem severnog Mesečevog čvora iz kuće kreativnosti donosi vam uspeh u samostalnoj delatnosti. U popodnevnim satima, akcenat je na zaradi i važnim finansijskim pitanjima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Sekstil između Marsa u kući novca i severnog Mesečevog čvora u kući privatnosti donosi vam uvećanje prihoda preko nekretnina ili porodičnog biznisa. Mesec po podne ulazi u Blizance, donoseći vam trzavice s emotivnim partnerom.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sekstil Marsa u vašem znaku i severnog Mesečevog čvora donosi vam bolje odnose sa braćom, sestrama i rođacima. Mesec u popodnevnim satima ulazi u kuću posla upozoravajući vas da budete tolerantniji prema saradnicima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Mars u kući intuicije, podsvesti, pravi prijateljski aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući novca donoseći vam uvećanje zarade. Ulazak Meseca u kuću kreativnosti i ljubavi, donosi uspeh preko umetnosti i privtnog biznisa.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sekstil Marsa u kući karijere i severnog Mesečevog čvora u vašem znaku donosi vam novac i napredovanje na poslu. Mesec u popodnevnim satima ulazi u kuću privatnosti što upozorava na rasprave i svađe s članovima porodice.