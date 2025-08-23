Torte i kolači

MALINA TORTICA: Jednostavan recept za savršenu slatku pauzu

Milena Tomasevic

23. 08. 2025. u 09:00

Lagana, osvežavajuća i neodoljivo kremasta – ova malina tortica je savršen desert za svaku priliku. Brza je za pripremu, a izgleda kao da je stigla iz vitrine najlepše poslastičarnice.

МАЛИНА ТОРТИЦА: Једноставан рецепт за савршену слатку паузу

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr plazme
  • 100 gr putera

Fil

  • 400 gr ella sira
  • 80 gr secera u prahu
  • 400 ml slatke pavlake
  • 500 gr malina

Glazura

  • 200 gr bele cokolade
  • 100 ml slatke pavlake

Priprema

Izmešajte plazmu i otopljeni puter i dobro promešajte. Sipajte na dno kalupa.

Fil
U činiju sipajte sir, slatku pavlaku i šećer u prahu i mutiti dok se ne formira gusta krema. Na kraju u masu dodati polovinu malina i mešati dok se malo ne izmrve.
Stavite na podlogu i zagladite kolač. Pospite ostatak malina i lagano ih utisnite u masu.
Zagrejte kremu, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sipajte na vrh kolača i stavite u frižider na nekoliko sati da se ohladi.

Prijatno!

