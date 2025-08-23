MALINA TORTICA: Jednostavan recept za savršenu slatku pauzu
Lagana, osvežavajuća i neodoljivo kremasta – ova malina tortica je savršen desert za svaku priliku. Brza je za pripremu, a izgleda kao da je stigla iz vitrine najlepše poslastičarnice.
Sastojci
- 200 gr plazme
- 100 gr putera
Fil
- 400 gr ella sira
- 80 gr secera u prahu
- 400 ml slatke pavlake
- 500 gr malina
Glazura
- 200 gr bele cokolade
- 100 ml slatke pavlake
Priprema
Izmešajte plazmu i otopljeni puter i dobro promešajte. Sipajte na dno kalupa.
Fil
U činiju sipajte sir, slatku pavlaku i šećer u prahu i mutiti dok se ne formira gusta krema. Na kraju u masu dodati polovinu malina i mešati dok se malo ne izmrve.
Stavite na podlogu i zagladite kolač. Pospite ostatak malina i lagano ih utisnite u masu.
Zagrejte kremu, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sipajte na vrh kolača i stavite u frižider na nekoliko sati da se ohladi.
Prijatno!
