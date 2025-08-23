MALINA TORTICA: Jednostavan recept za savršenu slatku pauzu

Lagana, osvežavajuća i neodoljivo kremasta – ova malina tortica je savršen desert za svaku priliku. Brza je za pripremu, a izgleda kao da je stigla iz vitrine najlepše poslastičarnice.

FOTO: Novosti

Sastojci

200 gr plazme

100 gr putera

Fil

400 gr ella sira

80 gr secera u prahu

400 ml slatke pavlake

500 gr malina

Glazura

200 gr bele cokolade

100 ml slatke pavlake

Priprema

Izmešajte plazmu i otopljeni puter i dobro promešajte. Sipajte na dno kalupa.

Fil

U činiju sipajte sir, slatku pavlaku i šećer u prahu i mutiti dok se ne formira gusta krema. Na kraju u masu dodati polovinu malina i mešati dok se malo ne izmrve.

Stavite na podlogu i zagladite kolač. Pospite ostatak malina i lagano ih utisnite u masu.

Zagrejte kremu, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne rastopi. Sipajte na vrh kolača i stavite u frižider na nekoliko sati da se ohladi.

Prijatno!