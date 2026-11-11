KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

VIŠE od 13 miliona pripremljenih burgera, 12 miliona porcija pomfrita i tri miliona posluženih sladoleda tokom 2025. godine otkrivaju razmere sistema koji stoji iza svakodnevne ponude McDonald’s restorana u Srbiji.

foto: McD BigMac

Šta je sve potrebno da bi jedan burger, pomfrit ili sladoled svaki put imali prepoznatljiv ukus?

Iza ponude McDonald’s restorana nalazi se čitav lanac koji povezuje pažljiv izbor sirovina, proverene dobavljače i standardizovane procese pripreme hrane. Kompanija se u nabavci oslanja na proverene izvore širom sveta, uključujući i domaće poljoprivrednike i proizvođače, a priprema hrane odvija se u skladu sa globalnim i lokalnim propisima i internim standardima kvaliteta.

foto: McD Cheeseburger

Razmere ovog poslovanja najbolje ilustruju podaci za 2025. godinu. McDonald’s je u Srbiji nabavio 9.230 tona mesa, od kojeg je pripremljeno više od 13 miliona burgera sa 100 odsto goveđeg mesa, kao i pet miliona burgera i wrapova sa pilećim mesom. Za pripremu više od 12 miliona porcija pomfrita nabavljeno je 2.400 tona krompira, dok je 880 tona mleka upotrebljeno za proizvodnju sladoleda i šejkova, kojih je gostima posluženo više od tri miliona.

foto: McD Pomfrit

Iza prepoznatljivih proizvoda nalaze se i specifičnosti njihovih receptura. Goveđi burgeri pripremaju se od 100 odsto goveđeg mesa, uz jednostavno začinjavanje solju i biberom, još od 1965. godine. Za pomfrit se koristi ceo krompir, a među sortama su Russet Burbank i Umatilla. Chicken McNuggets pripremaju se od 100 odsto belog pilećeg mesa, bez veštačkih konzervansa, boja i aroma, dok McCrispy burger sadrži ceo komad belog pilećeg mesa. Za Filet-O-Fish koristi se bakalar sa Aljaske, iz ribarskih područja kojima se upravlja u skladu sa principima održivosti.

foto: McD Nuggets_4x3

Deo lanca snabdevanja čine i domaće kompanije, a dugogodišnja partnerstva sa lokalnim proizvođačima doprinose i autentičnosti ponude. Jedan od primera je saradnja sa kompanijom Desing iz Knjaževca, koja već više od 30 godina proizvodi prelive za McDonald’s sladolede. Posebno mesto u ponudi zauzima i saradnja sa Plazmom, jednim od najprepoznatljivijih domaćih brendova. Zahvaljujući ovom partnerstvu, gosti McDonald’s restorana mogu da uživaju u kombinaciji omiljenog ukusa Plazme i prepoznatljivih McDonald’s deserata.

foto: McD Flurry

Posebno se izdvaja Plazma toping, koji predstavlja jedinstven dodatak ponudi i nešto što gosti mogu da pronađu samo u McDonald’s restoranima. Ova posebna kombinacija donosi spoj dva omiljena ukusa i pruža drugačije iskustvo uživanja u desertima, dodatno izdvajajući McDonald’s ponudu od konkurencije. Ovakva partnerstva pokazuju kako se prepoznatljivi domaći ukusi mogu povezati sa ponudom međunarodnog restoranskog sistema i stvoriti nešto novo i drugačije za goste.

Pažnja se posvećuje i sastavu proizvoda. McDonald’s je tokom godina radio na pojednostavljivanju receptura, a među supstancama koje se ne koriste u njegovoj hrani nalaze se crvena boja br. 3, TBHQ, BHT/BHA, titanijum-dioksid i azodikarbonamid. Kompanija istovremeno navodi da se u pojedinim proizvodima veštački konzervansi mogu koristiti kada su potrebni za očuvanje bezbednosti, kvaliteta, ukusa i vrednosti hrane.

McDonald’s u Srbiji posluje kroz mrežu od 42 restorana, u kojima se svakodnevno pripremaju milioni proizvoda. Iza prepoznatljivog ukusa koji gosti poznaju tako stoje pažljivo birane sirovine, dugogodišnja partnerstva i organizovan sistem koji povezuje dobavljače i restorane širom zemlje.