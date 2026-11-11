KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA
VIŠE od 13 miliona pripremljenih burgera, 12 miliona porcija pomfrita i tri miliona posluženih sladoleda tokom 2025. godine otkrivaju razmere sistema koji stoji iza svakodnevne ponude McDonald’s restorana u Srbiji.
Šta je sve potrebno da bi jedan burger, pomfrit ili sladoled svaki put imali prepoznatljiv ukus?
Iza ponude McDonald’s restorana nalazi se čitav lanac koji povezuje pažljiv izbor sirovina, proverene dobavljače i standardizovane procese pripreme hrane. Kompanija se u nabavci oslanja na proverene izvore širom sveta, uključujući i domaće poljoprivrednike i proizvođače, a priprema hrane odvija se u skladu sa globalnim i lokalnim propisima i internim standardima kvaliteta.
Razmere ovog poslovanja najbolje ilustruju podaci za 2025. godinu. McDonald’s je u Srbiji nabavio 9.230 tona mesa, od kojeg je pripremljeno više od 13 miliona burgera sa 100 odsto goveđeg mesa, kao i pet miliona burgera i wrapova sa pilećim mesom. Za pripremu više od 12 miliona porcija pomfrita nabavljeno je 2.400 tona krompira, dok je 880 tona mleka upotrebljeno za proizvodnju sladoleda i šejkova, kojih je gostima posluženo više od tri miliona.
Iza prepoznatljivih proizvoda nalaze se i specifičnosti njihovih receptura. Goveđi burgeri pripremaju se od 100 odsto goveđeg mesa, uz jednostavno začinjavanje solju i biberom, još od 1965. godine. Za pomfrit se koristi ceo krompir, a među sortama su Russet Burbank i Umatilla. Chicken McNuggets pripremaju se od 100 odsto belog pilećeg mesa, bez veštačkih konzervansa, boja i aroma, dok McCrispy burger sadrži ceo komad belog pilećeg mesa. Za Filet-O-Fish koristi se bakalar sa Aljaske, iz ribarskih područja kojima se upravlja u skladu sa principima održivosti.
Deo lanca snabdevanja čine i domaće kompanije, a dugogodišnja partnerstva sa lokalnim proizvođačima doprinose i autentičnosti ponude. Jedan od primera je saradnja sa kompanijom Desing iz Knjaževca, koja već više od 30 godina proizvodi prelive za McDonald’s sladolede. Posebno mesto u ponudi zauzima i saradnja sa Plazmom, jednim od najprepoznatljivijih domaćih brendova. Zahvaljujući ovom partnerstvu, gosti McDonald’s restorana mogu da uživaju u kombinaciji omiljenog ukusa Plazme i prepoznatljivih McDonald’s deserata.
Posebno se izdvaja Plazma toping, koji predstavlja jedinstven dodatak ponudi i nešto što gosti mogu da pronađu samo u McDonald’s restoranima. Ova posebna kombinacija donosi spoj dva omiljena ukusa i pruža drugačije iskustvo uživanja u desertima, dodatno izdvajajući McDonald’s ponudu od konkurencije. Ovakva partnerstva pokazuju kako se prepoznatljivi domaći ukusi mogu povezati sa ponudom međunarodnog restoranskog sistema i stvoriti nešto novo i drugačije za goste.
Pažnja se posvećuje i sastavu proizvoda. McDonald’s je tokom godina radio na pojednostavljivanju receptura, a među supstancama koje se ne koriste u njegovoj hrani nalaze se crvena boja br. 3, TBHQ, BHT/BHA, titanijum-dioksid i azodikarbonamid. Kompanija istovremeno navodi da se u pojedinim proizvodima veštački konzervansi mogu koristiti kada su potrebni za očuvanje bezbednosti, kvaliteta, ukusa i vrednosti hrane.
McDonald’s u Srbiji posluje kroz mrežu od 42 restorana, u kojima se svakodnevno pripremaju milioni proizvoda. Iza prepoznatljivog ukusa koji gosti poznaju tako stoje pažljivo birane sirovine, dugogodišnja partnerstva i organizovan sistem koji povezuje dobavljače i restorane širom zemlje.
Preporučujemo
EVO ŠTA RADI, A ŠTA NE RADI SUTRA: Spisak važan za građane
10. 11. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)