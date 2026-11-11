RUSIJA, SAD I UKRAJINA PONOVO SELE ZA ISTI STO: Drugi dan pregovora, Abu Dabi postao centar sveta
TRILATERALNI pregovori Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju nastavljaju se danas 9 časova po beogradskom, odnosno u 12 časova po lokalnom vremenu.
Posle sastanka obraćanje medijima
Ruska delegacija planira da se nakon današnjih sastanaka obrati medijima, rekao je za RIA Novosti izvor iz pregovaračkog tima.
Posle razgovora sa SAD i Rusijom, Ukrajina se sastaje sa Evropljanima
Započinjemo drugi dan pregovora, napisao je na Telegramu šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov.
- Najpre će biti održan trilateralni sastanak uz učešće Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nakon toga održaćemo poseban sastanak sa evropskim partnerima - naglasio je.
Delegacije stigle
Delegacije Rusije, SAD i Ukrajine su pristigle na mesto održavanja pregovora.
Prvi dan pregovora
Kao i prethodnog dana, sastanci predstavnika Moskve, Kijeva i Vašingtona odvijaju se iza zatvorenih vrata, a pregovarači razmatraju bezbednosne garancije, deeskalaciju, humanitarna pitanja i dalje korake ka mirnom rešenju sukoba.
Razgovori imaju za cilj da se razmotre ključni aspekti formiranja novog kontinentalnog sistema bezbednosti. Učesnici će se fokusirati na razvoj mehanizama za sprečavanje pretnji i jačanje regionalne stabilnosti. Iako je važno pitanje, ukrajinsko rešenje je samo jedan aspekt ove diskusije, podređen glavnom cilju stvaranja sveobuhvatne i nedeljive bezbednosne arhitekture za ceo kontinent.
Nakon pregovora, planirana je konferencija za medije.
Najveću pažnju javnosti privukla je delegacija zemalja Evrope, kojima je bio zabranjen ulaz i onemogućeno direktno učešće u glavnoj sednici.
U evropskom timu nalaze se predstavnici Nemačke, Francuske, Italije i Velike Britanije, kao i visoki zvaničnici NATO-a, Evropske komisije i Evropskog saveta.
Rusku delegaciju predvodi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski, a, kako prenose mediji, sastoji se od 11 članova. Tim uključuje pet članova delegacije i šest eksperata.
Delegaciju, pored Medinskog, čine šef Službe za operativne informacije i međunarodne odnose FSB-a Aleksej Komkov, zamenici ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin i Sergej Rjabkov i načelnik Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije Igor Kostjukov.
U ukrajinskoj delegaciji su šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov, šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov, predsednik frakcije Sluge naroda David Arahamija, njegov zamenik Sergej Kislica, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Vadim Skibicki i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov.
Sjedinjene Države na sastanku predstavljaju specijalni izaslanici Donalda Trampa, Stiven Vitkof i Džared Kušner.
Podsetimo, pregovori između Rusije, SAD i Ukrajine počeli su u Abu Dabiju 10. novembra. Trajali su četiri i po sata, uz jednu pauzu od 40 minuta.
Na početku pregovora za stolom su bili i američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi Aleksus Grinkevič, kao i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata Abdulah bin Zajed el Nahjan.
Predstavnika evropskih zemalja, uprkos tvrdnjama francuskih zvaničnika, nije bilo na pregovorima.
Kako je ranije izjavio portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, glavna tema razgovora biće bezbednosne garancije, prenosi RT Balkan.
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