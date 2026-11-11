VAŽNO ZA SVE KOJI KREĆU NA PUT: Kompletan spisak deonica na kojima su radovi
NA više deonica državnih puteva u Srbiji danas i narednih dana na snazi su izmene režima saobraćaja zbog radova na održavanju i rehabilitaciji kolovoza, kao i sanaciji putnih objekata, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".
Na auto-putu A1, između petlji Batajnica i Beograd, kod Ugrinovaca, u smeru ka Nišu, danas od 11 do 15 časova biće zatvorene zaustavna i vozna traka zbog ugradnje nedostajuće elasto-odbojne ograde na objektu iznad auto-puta.
Na deonici auto-puta A1 između petlji Velika Plana i Požarevac, u smeru ka Beogradu, sutra od 8 do 15 časova biće zatvorene vozna i zaustavna traka, u dužini od jednog kilometra, zbog sanacije kolovoza.
Zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka kod petlje Feketić, na auto-putu A1 zatvorena je kolovozna traka u smeru Beograd–Subotica, dok se saobraćaj u oba smera odvija kolovoznom trakom u smeru Subotica–Beograd.
Na petlji Feketić nije moguće isključenje i uključenje na auto-put u smeru Beograd–Subotica, pa se za isključenje koristi petlja Vrbas, odakle se saobraćaj preusmerava ka Srbobranu i državnim putem IIA-100 do Feketića, dok je za uključenje u smeru ka Subotici predviđena petlja Bačka Topola.
Radovi u drugoj fazi na deonici kod petlje Feketić planirani su do 12. novembra, nakon čega će uslediti naredna faza, u zavisnosti od vremenskih uslova.
Saobraćaj je obustavljen na državnom putu IIA-113, na deonici Feketić–Vrbas, zbog rehabilitacije kolovoza, a obustava će trajati do 30. novembra, pri čemu se vozila preusmeravaju iz Feketića ka Srbobranu putem IIA-100, a zatim ka Vrbasu putem IB-15.
Na istom državnom putu, u mestu Stepanovićevo, saobraćaj je obustavljen zbog sanacije nadvožnjaka do 1. decembra, u zavisnosti od vremenskih uslova.
Za teretna vozila i autobuse iz pravca Novog Sada alternativni pravac vodi preko Rumenke, Bačkog Petrovca, Kulpina, Ravnog Sela i Zmajeva, dok putnička vozila koriste podvožnjak u Ulici vojvode Putnika, zatim Ulicu Biće Kesića, odakle nastavljaju državnim putem.
Na nadvožnjaku na putu Srbobran–Feketić (državni put IIA-100) saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Na državnom putu IB-35, na deonici Rudare–Merdare, radovi na rehabilitaciji kolovoza trajaće do 15. decembra, ukoliko vremenski uslovi dozvole, uz naizmenično propuštanje vozila regulisano semaforima.
(Tanjug)
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