RECEPT ZA DUG I ZDRAV ŽIVOT: Ovako se pravi najsočnija musaka koja ne goji
KLjUČNI trik je u pripremi tikvica kako jelo ne bi bilo previše vodeno.
Evo recepta za savršenu, laganu letnju musaku sa tikvicama koja se ne razliva, već ostaje kompaktna i preukusna.
Sastojci:
Tikvice: 3 srednje (oko 800g - 1kg)
Crni luk: 1 velika glavica
Beli luk: 2 čena
Jaja: 3 komada (za preliv)
Kisela pavlaka: 1 čaša (180g, za preliv)
Mleko: 50ml (za preliv)
Začini: 1 kašičica soli, biber, suvi biljni začin, slatka začinska paprika
Ulje: za prženje
Priprema:
Tikvice operite i isecite na kolutove debljine oko pola centimetra (ne morate ih ljuštiti ako su mlade). Dobro ih posolite i ostavite u cediljki 20–30 minuta da puste višak vode. Nakon toga ih isperite hladnom vodom i dobro prosušite ubrusom.
Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Dodajte mleveno meso i beli luk. Dinstajte desetak minuta dok meso ne promeni boju. Začinite solju, biberom, biljnim začinom i sa malo slatke paprike.
Podmažite vatrostalnu posudu ili pleh. Na dno poređajte sloj tikvica (neka se blago preklapaju). Preko njih rasporedite polovinu mesa, pa ponovo stavite sloj tikvica, ostatak mesa i završite poslednjim slojem tikvica.
Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 25 minuta. Dok se peče, umutite jaja sa kiselom pavlakom i mlekom, pa malo posolite. Izvadite musaku iz rerne, prelijte je ovom smesom i vratite da se peče još 15–20 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.
Kada izvadite musaku iz rerne, ostavite je da odstoji 10-15 minuta pre sečenja. Tako će se fil stegnuti, a parčići će izgledati savršeno na tanjiru.
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