RECEPT ZA DUG I ZDRAV ŽIVOT: Ovako se pravi najsočnija musaka koja ne goji

KLjUČNI trik je u pripremi tikvica kako jelo ne bi bilo previše vodeno.

Foto: Printskrin Youtube/ Nina kitchen

Evo recepta za savršenu, laganu letnju musaku sa tikvicama koja se ne razliva, već ostaje kompaktna i preukusna.



Sastojci:

Tikvice: 3 srednje (oko 800g - 1kg)







Priprema:

Crni luk: 1 velika glavicaBeli luk: 2 čenaJaja: 3 komada (za preliv)Kisela pavlaka: 1 čaša (180g, za preliv)Mleko: 50ml (za preliv)Začini: 1 kašičica soli, biber, suvi biljni začin, slatka začinska paprikaUlje: za prženje

Tikvice operite i isecite na kolutove debljine oko pola centimetra (ne morate ih ljuštiti ako su mlade). Dobro ih posolite i ostavite u cediljki 20–30 minuta da puste višak vode. Nakon toga ih isperite hladnom vodom i dobro prosušite ubrusom.

Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Dodajte mleveno meso i beli luk. Dinstajte desetak minuta dok meso ne promeni boju. Začinite solju, biberom, biljnim začinom i sa malo slatke paprike.

Podmažite vatrostalnu posudu ili pleh. Na dno poređajte sloj tikvica (neka se blago preklapaju). Preko njih rasporedite polovinu mesa, pa ponovo stavite sloj tikvica, ostatak mesa i završite poslednjim slojem tikvica.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 25 minuta. Dok se peče, umutite jaja sa kiselom pavlakom i mlekom, pa malo posolite. Izvadite musaku iz rerne, prelijte je ovom smesom i vratite da se peče još 15–20 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Kada izvadite musaku iz rerne, ostavite je da odstoji 10-15 minuta pre sečenja. Tako će se fil stegnuti, a parčići će izgledati savršeno na tanjiru.

