Ručak dana

RECEPT ZA DUG I ZDRAV ŽIVOT: Ovako se pravi najsočnija musaka koja ne goji

V.N.

17. 09. 2026. u 10:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KLjUČNI trik je u pripremi tikvica kako jelo ne bi bilo previše vodeno.

РЕЦЕПТ ЗА ДУГ И ЗДРАВ ЖИВОТ: Овако се прави најсочнија мусака која не гоји

Foto: Printskrin Youtube/ Nina kitchen

Evo recepta za savršenu, laganu letnju musaku sa tikvicama koja se ne razliva, već ostaje kompaktna i preukusna. 

Sastojci:

Tikvice: 3 srednje (oko 800g - 1kg)

Mleveno meso: 500g (mešano ili juneće)
Crni luk: 1 velika glavica
Beli luk: 2 čena
Jaja: 3 komada (za preliv)
Kisela pavlaka: 1 čaša (180g, za preliv)
Mleko: 50ml (za preliv)
Začini: 1 kašičica soli, biber, suvi biljni začin, slatka začinska paprika
Ulje: za prženje



Priprema:

Tikvice operite i isecite na kolutove debljine oko pola centimetra (ne morate ih ljuštiti ako su mlade). Dobro ih posolite i ostavite u cediljki 20–30 minuta da puste višak vode. Nakon toga ih isperite hladnom vodom i dobro prosušite ubrusom.

Na malo ulja propržite sitno seckani crni luk dok ne omekša. Dodajte mleveno meso i beli luk. Dinstajte desetak minuta dok meso ne promeni boju. Začinite solju, biberom, biljnim začinom i sa malo slatke paprike.

Podmažite vatrostalnu posudu ili pleh. Na dno poređajte sloj tikvica (neka se blago preklapaju). Preko njih rasporedite polovinu mesa, pa ponovo stavite sloj tikvica, ostatak mesa i završite poslednjim slojem tikvica.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 25 minuta. Dok se peče, umutite jaja sa kiselom pavlakom i mlekom, pa malo posolite. Izvadite musaku iz rerne, prelijte je ovom smesom i vratite da se peče još 15–20 minuta, dok ne dobije zlatnu i hrskavu koricu.

Kada izvadite musaku iz rerne, ostavite je da odstoji 10-15 minuta pre sečenja. Tako će se fil stegnuti, a parčići će izgledati savršeno na tanjiru.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova