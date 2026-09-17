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UŠTIPCI OD SLATKOG KUKURUZA: Gotovi za 10 minuta!

Milena Tomasevic

17. 09. 2026. u 13:00 >> 05:56

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Brzi, jednostavni i preukusni! Hrskavi spolja, mekani iznutra, a uz malo ljutog meda dobijaju poseban ukus.

УШТИПЦИ ОД СЛАТКОГ КУКУРУЗА: Готови за 10 минута!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 250 gr zamrznutog slatkog kukuruza
  • 4 kašike samorastućeg brašna
  • 2 kašike kukuruznog skroba
  • prstohvat soli
  • 2 čena belog luka, sitno iseckana
  • malo vlasca, plus za posipanje
  • 2 jajeta
  • 1 kašika mlevene paprike
  • malo mleka, po potrebi
  • 60 gr sira – rendani halumi i čedar
  • malo maslinovog ulja za prženje
  • ljuti med za posluživanje

Priprema:

U činiji pomešajte kukuruz, brašno, kukuruzni skrob, so, beli luk, vlasac, jaja, mlevenu papriku i sir. Dodajte malo mleka i sve dobro promešajte dok ne dobijete gustu smesu, sličnu onoj za palačinke. Zagrejte malo maslinovog ulja u tiganju. Kašikom sipajte smesu u tiganj, formirajući manje uštipke. Pržite oko 4–5 minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatni, hrskavi i potpuno pečeni. Gotove uštipke pospite svežim vlascem i prelijte sa malo ljutog meda.

Prijatno! 

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