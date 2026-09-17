UŠTIPCI OD SLATKOG KUKURUZA: Gotovi za 10 minuta!
Brzi, jednostavni i preukusni! Hrskavi spolja, mekani iznutra, a uz malo ljutog meda dobijaju poseban ukus.
Sastojci:
- 250 gr zamrznutog slatkog kukuruza
- 4 kašike samorastućeg brašna
- 2 kašike kukuruznog skroba
- prstohvat soli
- 2 čena belog luka, sitno iseckana
- malo vlasca, plus za posipanje
- 2 jajeta
- 1 kašika mlevene paprike
- malo mleka, po potrebi
- 60 gr sira – rendani halumi i čedar
- malo maslinovog ulja za prženje
- ljuti med za posluživanje
Priprema:
U činiji pomešajte kukuruz, brašno, kukuruzni skrob, so, beli luk, vlasac, jaja, mlevenu papriku i sir. Dodajte malo mleka i sve dobro promešajte dok ne dobijete gustu smesu, sličnu onoj za palačinke. Zagrejte malo maslinovog ulja u tiganju. Kašikom sipajte smesu u tiganj, formirajući manje uštipke. Pržite oko 4–5 minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatni, hrskavi i potpuno pečeni. Gotove uštipke pospite svežim vlascem i prelijte sa malo ljutog meda.
Prijatno!
Restoran Miya Galerija
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