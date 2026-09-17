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KOTLETI OD RIBE: Sočni iznutra, a fino zapečeni spolja

Milena Tomasevic

17. 09. 2026. u 07:00

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Ako tražite jednostavan, ukusan i brz način da pripremite ribu, ovi kotleti su odličan izbor.

КОТЛЕТИ ОД РИБЕ: Сочни изнутра, а фино запечени споља

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr fileta bakalara
  • 1 jaje
  • 1 kašičica senfa
  • 1 kriška hleba ili manja zemička, potopljena u mleko
  • 1 čen belog luka
  • 1 manja glavica crnog luka
  • 2–3 kašike prezli
  • so po ukusu
  • biber po ukusu
  • malo peršuna
  • ulje za prženje

Priprema:

Filete usitnite u secku ili sameljite. Hleb potopite u malo mleka, ostavite nekoliko minuta, a zatim ga dobro ocedite. U posudu stavite usitnjenu ribu, oceđen hleb, jaje, senf, sitno seckani crni i beli luk, peršun, so i biber. Sve dobro sjedinite. Postepeno dodajte prezle, dok ne dobijete smesu pogodnu za oblikovanje. Od smese vlažnim rukama formirajte kotlete željene veličine. U tiganju zagrejte ulje i pržite kotlete na umerenoj temperaturi, po nekoliko minuta sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju. Gotove kotlete stavite na papirni ubrus kako bi se ocedio višak ulja. Poslužite ih tople, uz krompir salatu, svežu salatu ili prilog po želji.

Prijatno! 

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