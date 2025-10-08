ROLNICE OD PEČENE PAPRIKE I SIRA: Recept za predjelo koje osvaja na prvi zalogaj

Preliv od maslinovog ulja, belog luka i svežeg peršuna dodaje miris i svežinu, dok seckani orasi daju prijatnu hrskavost. Idealno kao predjelo, užina ili lagani obrok za goste.

FOTO: Novosti

Sastojci:

6–8 pečenih crvenih paprika

150 g krem sira (rikota, feta ili svež sir)

2–3 čena belog luka

2–3 kašike maslinovog ulja

šaka svežeg peršuna, sitno seckanog

2 kašike seckanih oraha

so i biber po ukusu

Priprema:

Pečene paprike očistiti od ljuske i semenki, pa ih rasporediti na dasku. Na svaku papriku staviti kašiku sira koji smo pomešali sa seckanim peršunom. Uviti u rolnu. Rolne složiti na tanjir ili poslužavnik. U činiji pomešati maslinovo ulje, sitno seckani beli luk, peršun, so i biber. Preliti rolne ovim mirisnim prelivom. Posuti seckanim orasima i ostaviti kratko u frižideru da se ukusi prožmu.

Poslužiti hladno kao predjelo – izgleda prelepo, a ukus je pravi mediteranski užitak!

Uživajte!