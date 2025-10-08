Pošalji recept

ROLNICE OD PEČENE PAPRIKE I SIRA: Recept za predjelo koje osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

08. 10. 2025. u 20:17

Preliv od maslinovog ulja, belog luka i svežeg peršuna dodaje miris i svežinu, dok seckani orasi daju prijatnu hrskavost. Idealno kao predjelo, užina ili lagani obrok za goste.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 6–8 pečenih crvenih paprika
  • 150 g krem sira (rikota, feta ili svež sir)
  • 2–3 čena belog luka
  • 2–3 kašike maslinovog ulja
  • šaka svežeg peršuna, sitno seckanog
  • 2 kašike seckanih oraha
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Pečene paprike očistiti od ljuske i semenki, pa ih rasporediti na dasku. Na svaku papriku staviti kašiku sira koji smo pomešali sa seckanim peršunom.  Uviti u rolnu. Rolne složiti na tanjir ili poslužavnik. U činiji pomešati maslinovo ulje, sitno seckani beli luk, peršun, so i biber. Preliti rolne ovim mirisnim prelivom. Posuti seckanim orasima i ostaviti kratko u frižideru da se ukusi prožmu.

Poslužiti hladno kao predjelo – izgleda prelepo, a ukus je pravi mediteranski užitak!

Uživajte!

