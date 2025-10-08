ROLNICE OD PEČENE PAPRIKE I SIRA: Recept za predjelo koje osvaja na prvi zalogaj
Preliv od maslinovog ulja, belog luka i svežeg peršuna dodaje miris i svežinu, dok seckani orasi daju prijatnu hrskavost. Idealno kao predjelo, užina ili lagani obrok za goste.
Sastojci:
- 6–8 pečenih crvenih paprika
- 150 g krem sira (rikota, feta ili svež sir)
- 2–3 čena belog luka
- 2–3 kašike maslinovog ulja
- šaka svežeg peršuna, sitno seckanog
- 2 kašike seckanih oraha
- so i biber po ukusu
Priprema:
Pečene paprike očistiti od ljuske i semenki, pa ih rasporediti na dasku. Na svaku papriku staviti kašiku sira koji smo pomešali sa seckanim peršunom. Uviti u rolnu. Rolne složiti na tanjir ili poslužavnik. U činiji pomešati maslinovo ulje, sitno seckani beli luk, peršun, so i biber. Preliti rolne ovim mirisnim prelivom. Posuti seckanim orasima i ostaviti kratko u frižideru da se ukusi prožmu.
Poslužiti hladno kao predjelo – izgleda prelepo, a ukus je pravi mediteranski užitak!
Uživajte!
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)