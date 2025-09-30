Pošalji recept

PEČENA ŠARGAREPA SA MEDOM I BELIM LUKOM: Recept za gurmanski dodatak

Milena Tomasevic

30. 09. 2025. u 07:00

Zdrava poslastica koja nestaje brže od krompira! Ovaj jednostavan recept pretvara običnu šargarepu u pravi gurmanski dodatak svakoj večeri. Slatka nota meda, aroma belog luka i hrskava korica čine da čak i deca traže reprizu. Savršeno uz meso, ribu ili kao lagani vegetarijanski prilog.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr bebi šargarepe
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1,5 kašika meda
  • 2 čena belog luka (sitno iseckana)
  • so i biber po ukusu
  • sveži peršun (za posipanje)

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Šargarepu operite, osušite i ostavite celu. U činiji pomešajte šargarepu sa maslinovim uljem, medom, belim lukom, solju i biberom. Složite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite 25–30 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i ne omekša.Pred serviranje pospite svežim peršunom.

Prijatno!

