HRSKAVI DŽEPIĆI: Od lisnatog testa sa šunkom i sirom
Sočan paradajz sos, kuvana šunka, rastopljena mocarela i parmezan, umotani u nežno lisnato testo, čine savršenu kombinaciju za sve ljubitelje slanih zalogaja.
Sastojci
1 pravougaono lisnato testo
100 gr kuvane šunke
100 ml paradajz sosa
4 kašike rendanog parmezana
250 gr mocarele
origano po ukusu
1 jaje
malo ulja
so i biber po ukusu
Priprema
Odmotajte lisnato testo i položite ga na radnu površinu, zadržavajući pravougaoni oblik. Polovinu testa premažite paradajz sosom koji ste začinili origanom, prstohvatom soli i sa malo ulja.
Preko sosa ravnomerno rasporedite kuvanu šunku isečenu na tanke komade. Preko šunke poređajte mocarelu isečenu na tanke listiće, a zatim sve pospite rendanim parmezanom.
Praznu polovinu lisnatog testa prebacite preko fila i dobro pritisnite ivice kako fil ne bi izlazio tokom pečenja. Pomoću točkića za picu ili oštrog noža isecite testo na manje kvadrate.
Umutite jaje i premažite površinu testa. Po želji dodajte malo soli i sveže mlevenog bibera.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 °C oko 15–20 minuta, dok testo ne postane naraslo, hrskavo i lepo zlatno. Izvadite iz rerne, ostavite da se kratko prohladi, razdvojte zalogaje ako je potrebno i poslužite.
Prijatno!
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