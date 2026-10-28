HRSKAVI DŽEPIĆI: Od lisnatog testa sa šunkom i sirom

Sočan paradajz sos, kuvana šunka, rastopljena mocarela i parmezan, umotani u nežno lisnato testo, čine savršenu kombinaciju za sve ljubitelje slanih zalogaja.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 pravougaono lisnato testo

100 gr kuvane šunke

100 ml paradajz sosa

4 kašike rendanog parmezana

250 gr mocarele

origano po ukusu

1 jaje

malo ulja

so i biber po ukusu

Priprema

Odmotajte lisnato testo i položite ga na radnu površinu, zadržavajući pravougaoni oblik. Polovinu testa premažite paradajz sosom koji ste začinili origanom, prstohvatom soli i sa malo ulja.

Preko sosa ravnomerno rasporedite kuvanu šunku isečenu na tanke komade. Preko šunke poređajte mocarelu isečenu na tanke listiće, a zatim sve pospite rendanim parmezanom.

Praznu polovinu lisnatog testa prebacite preko fila i dobro pritisnite ivice kako fil ne bi izlazio tokom pečenja. Pomoću točkića za picu ili oštrog noža isecite testo na manje kvadrate.

Umutite jaje i premažite površinu testa. Po želji dodajte malo soli i sveže mlevenog bibera.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 °C oko 15–20 minuta, dok testo ne postane naraslo, hrskavo i lepo zlatno. Izvadite iz rerne, ostavite da se kratko prohladi, razdvojte zalogaje ako je potrebno i poslužite.

Prijatno!