BEZ PROGRAMA, ALI SA UVREDAMA: Blokaderska lista ponovo pokazala pravo lice
NARODNA poslanica Biljana Pantić Pilja na svom Instagram nalogu ocenila je da blokaderska lista građanima nije ponudila jasan program ni konkretna rešenja, već političku borbu zasnovanu na uvredama, podelama i napadima na neistomišljenike i njihove porodice.
Biljana Pantić Pilja rekla je sledeće:
- Blokaderska lista je pokazala da nema ni jasan plan ni program, niti konkretna rešenja za probleme građana. Umesto političkih ideja i odgovora, ponudili su program zasnovan na ličnim uvredama, napadima na političke neistomišljenike i, što je posebno zabrinjavajuće, napadima na njihove porodice.
Ovaj put su svoju nemoć pokazali napadom na Miloša Vučevića i njegovu porodicu.
Kada treba da svoje stavove iznesu javno, pred građanima, u televizijskoj debati, onda izostaju. Jer debata podrazumeva da političke protivnike pogledate u oči, obrazložite svoje stavove i stanete iza onoga što ste izgovorili.
Građanima Srbije nisu potrebne uvrede, podele i sukobi. Potrebni su im rezultati, mir, stabilnost i odgovorna politika.
Politika ne sme da bude prostor u kojem se napadaju porodice i deca političkih neistomišljenika. Granice političke borbe moraju da postoje, ali te granice su blokaderi odavno prešli.
Srbija zaslužuje više od politike uvreda, mržnje, podela i napada na porodice. Građani zaslužuju da čuju konkretne planove, da vide rezultate i da znaju ko je spreman da preuzme odgovornost za svoje reči i postupke.
oktobra je prilika da se napravi jasna razlika između politike sukoba i politike odgovornosti, između praznih parola i konkretnih rezultata, kao i između onih koji društvo dodatno dele i onih koji žele da Srbija ide napred u miru, stabilnosti i radu.
Zato će ubedljivu pobedu da odnese lista pod rednim brojem- navela je ona uz video na svom Instagram nalogu.
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