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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

05. 10. 2026. u 08:41

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

AP Photo/David J. Phillip

PRIJATELjSKI MEČ

18.00 Ruanda - Kenija 1 (sa 2.75 na 2.45)

20.45 Lihtenštajn - Gibraltar 1 (sa 3.10 na 2.40)

LIGA NACIJA

18.00 Kipar - Letonija 1 (sa 1.73 na 1.57)

20.45 Francuska - Belgija UG 3+ (1.55 na 1.48)

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