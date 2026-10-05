DODIK ZAHVALIO VUČIĆU, TRAMPU I PUTINU!
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik proglasio je sinoć ubedljivu pobedu SNSD.
Dodik se potom zahvalio građanima Republike Srpske. Posebnu zahvalost izrazio je Aleksandru Vučiću.
Poželeo mu je dobar uspeh na izborima koji slede i rekao da je to važno za republiku Srbiju.
- Verujem da ćemo ovaj talas koji smo podigli i Srtbiju na taj način i bolje zapljusnuti.
Dodik se tokom večeri takođe zahvalio i Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu.
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