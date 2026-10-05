Politika

DODIK ZAHVALIO VUČIĆU, TRAMPU I PUTINU!

В. Н.

05. 10. 2026. u 08:00

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PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik proglasio je sinoć ubedljivu pobedu SNSD.

ДОДИК ЗАХВАЛИО ВУЧИЋУ, ТРАМПУ И ПУТИНУ!

Foto: Tanjug/Aleksandar Palajić

Dodik se potom zahvalio građanima Republike Srpske. Posebnu zahvalost izrazio je Aleksandru Vučiću.

Poželeo mu je dobar uspeh na izborima koji slede i rekao da je to važno za republiku Srbiju.

 - Verujem da ćemo ovaj talas koji smo  podigli i Srtbiju na taj način i bolje zapljusnuti. 

Dodik se tokom večeri takođe zahvalio i Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu.

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