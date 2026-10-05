DODIK ZAHVALIO VUČIĆU, TRAMPU I PUTINU!

PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik proglasio je sinoć ubedljivu pobedu SNSD.

Foto: Tanjug/Aleksandar Palajić

Dodik se potom zahvalio građanima Republike Srpske. Posebnu zahvalost izrazio je Aleksandru Vučiću.

Poželeo mu je dobar uspeh na izborima koji slede i rekao da je to važno za republiku Srbiju.

- Verujem da ćemo ovaj talas koji smo podigli i Srtbiju na taj način i bolje zapljusnuti.

Dodik se tokom večeri takođe zahvalio i Donaldu Trampu i Vladimiru Putinu.