Politika

VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Meni ne naređuje niko spolja, slušam samo svoj narod – do konačne pobede (VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2026. u 08:18

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na društvenoj mreži Instagram posle jučerašnjeg veličanstvenog skupa u Bačkoj Palanci.

ВУЧИЋ ПОСЛАО СНАЖНУ ПОРУКУ: Мени не наређује нико споља, слушам само свој народ – до коначне победе (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Meni ne naređuje niko spolja. Slušam samo svoj narod, služim samo svom narodu. Do konačne pobede! - naveo je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Vučić se zahvalio građanima Bačke Palanke i poručio je da oni nisu dozvolili da Vojvodina ode iz Srbije.

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