VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Meni ne naređuje niko spolja, slušam samo svoj narod – do konačne pobede (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", oglasio se na društvenoj mreži Instagram posle jučerašnjeg veličanstvenog skupa u Bačkoj Palanci.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Meni ne naređuje niko spolja. Slušam samo svoj narod, služim samo svom narodu. Do konačne pobede! - naveo je Vučić.

Vučić se zahvalio građanima Bačke Palanke i poručio je da oni nisu dozvolili da Vojvodina ode iz Srbije.