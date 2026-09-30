JUNEĆA ČORBA: Topla. kremasta i puna ukusa

Kada poželite nešto toplo, ukusno i hranljivo, domaća čorbica je uvek odličan izbor. Ova varijanta sa nežnom junetinom, povrćem i šampinjonima posebno će vam prijati u hladnijim danima. Kremasta je, bogata i dovoljno zasitna da može biti i glavno jelo.

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2 glavice crnog luka

4 čena belog luka

500–600 gr junećeg mesa

2 šargarepe

malo korena celera

2 paškanata

200 gr šampinjona

2–3 krompira

1 l goveđeg bujona

1 kašičica aleve paprike

1 kašičica suvog timijana

2 kašike paradajz-pirea

nekoliko listova lovora

150 ml pavlake za kuvanje

so i biber po ukusu

svež peršun po želji

Priprema:

Crni luk oljuštite i presecite na pola, pa ga kratko zapecite na ringli kako bi dobio lepu aromu. Juneće meso isecite na manje kockice. Šargarepu isecite na kolutiće, a celer i paškanat na krupnije komade. Šampinjone isecite na listiće, a krompir na kockice. U šerpu stavite zapečeni crni luk i krupno iseckan beli luk. Dodajte juneće meso, šargarepu, celer, paškanat, šampinjone i krompir. U posebnoj posudi pomešajte goveđi bujon, alevu papriku, suvi timijan i paradajz-pire. Dobro promešajte, pa prelijte preko mesa i povrća. Dodajte i listove lovora.

Poklopite i kuvajte dok meso i povrće potpuno ne omekšaju. Kada je čorba gotova, izvadite lovorov list, začinite je solju i biberom po ukusu i dodajte pavlaku za kuvanje. Sve lagano promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, a po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.

Prijatno!