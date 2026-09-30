Salate i čorbe

JUNEĆA ČORBA: Topla. kremasta i puna ukusa

Milena Tomasevic

30. 09. 2026. u 17:11

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Kada poželite nešto toplo, ukusno i hranljivo, domaća čorbica je uvek odličan izbor. Ova varijanta sa nežnom junetinom, povrćem i šampinjonima posebno će vam prijati u hladnijim danima. Kremasta je, bogata i dovoljno zasitna da može biti i glavno jelo.

ЈУНЕЋА ЧОРБА: Топла. кремаста и пуна укуса

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 2 glavice crnog luka
  • 4 čena belog luka
  • 500–600 gr junećeg mesa
  • 2 šargarepe
  • malo korena celera
  • 2 paškanata
  • 200 gr šampinjona
  • 2–3 krompira
  • 1 l goveđeg bujona
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 1 kašičica suvog timijana
  • 2 kašike paradajz-pirea
  • nekoliko listova lovora
  • 150 ml pavlake za kuvanje
  • so i biber po ukusu
  • svež peršun po želji

Priprema:

Crni luk oljuštite i presecite na pola, pa ga kratko zapecite na ringli kako bi dobio lepu aromu. Juneće meso isecite na manje kockice. Šargarepu isecite na kolutiće, a celer i paškanat na krupnije komade. Šampinjone isecite na listiće, a krompir na kockice. U šerpu stavite zapečeni crni luk i krupno iseckan beli luk. Dodajte juneće meso, šargarepu, celer, paškanat, šampinjone i krompir. U posebnoj posudi pomešajte goveđi bujon, alevu papriku, suvi timijan i paradajz-pire. Dobro promešajte, pa prelijte preko mesa i povrća. Dodajte i listove lovora.

Poklopite i kuvajte  dok meso i povrće potpuno ne omekšaju.  Kada je čorba gotova, izvadite lovorov list, začinite je solju i biberom po ukusu i dodajte pavlaku za kuvanje. Sve lagano promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, a po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.

Prijatno!

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