JUNEĆA ČORBA: Topla. kremasta i puna ukusa
Kada poželite nešto toplo, ukusno i hranljivo, domaća čorbica je uvek odličan izbor. Ova varijanta sa nežnom junetinom, povrćem i šampinjonima posebno će vam prijati u hladnijim danima. Kremasta je, bogata i dovoljno zasitna da može biti i glavno jelo.
- 2 glavice crnog luka
- 4 čena belog luka
- 500–600 gr junećeg mesa
- 2 šargarepe
- malo korena celera
- 2 paškanata
- 200 gr šampinjona
- 2–3 krompira
- 1 l goveđeg bujona
- 1 kašičica aleve paprike
- 1 kašičica suvog timijana
- 2 kašike paradajz-pirea
- nekoliko listova lovora
- 150 ml pavlake za kuvanje
- so i biber po ukusu
- svež peršun po želji
Priprema:
Crni luk oljuštite i presecite na pola, pa ga kratko zapecite na ringli kako bi dobio lepu aromu. Juneće meso isecite na manje kockice. Šargarepu isecite na kolutiće, a celer i paškanat na krupnije komade. Šampinjone isecite na listiće, a krompir na kockice. U šerpu stavite zapečeni crni luk i krupno iseckan beli luk. Dodajte juneće meso, šargarepu, celer, paškanat, šampinjone i krompir. U posebnoj posudi pomešajte goveđi bujon, alevu papriku, suvi timijan i paradajz-pire. Dobro promešajte, pa prelijte preko mesa i povrća. Dodajte i listove lovora.
Poklopite i kuvajte dok meso i povrće potpuno ne omekšaju. Kada je čorba gotova, izvadite lovorov list, začinite je solju i biberom po ukusu i dodajte pavlaku za kuvanje. Sve lagano promešajte i ostavite još nekoliko minuta da se ukusi sjedine. Poslužite toplo, a po želji pospite sitno seckanim svežim peršunom.
Prijatno!
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