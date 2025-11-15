RECEPT KOJI JE NEOPHODAN SVIM DOMAĆICAMA: Savršene posne kiflice
NAREDNE nedelje veliki broj porodica u Srbiji svali Aranđelovdan, koji se pada u petak, pa je trpeza ove godine posna. Ako ste još uvek u planovima šta ćete sve pripremiti za goste - obavezno uzmite u razmatranje i ove savršene posne kiflice, jer se lako pripremaju, a ukus se ne razlikuje od onih mrsnih.
Sastojci:
polovina pakovanja svežeg kvasca
350 ml tople vode
1 kašičica šećera
5 kašika ulja
oko 550 g brašna
1 kašičica soli
Za premazivanje:
1 kašika brašna
4 kašike vode
malo soli
susam po želji
malo ulja
Priprema:
Kvasac stavite u toplu vodu i dodajte šećer kako bi se aktivirao. Kada se uspenuša dodajte ulje, brašno, so i umesite glatko testo. Odozgo premažite uljem i ostavite da naraste oko pola sata.
Premesite testo na pobrašnjenoj površini, pa podelite na 10-12 delova. Svaki deo oblikujte u lopticu. Razvucite prvo prstima, pa oklagijom i urolajte. Ređajte u pleh obložen pek-papirom.
Pomešajte brašno, so i vodu, pa premažite kifle. Pospite susamom. Pokrijte i ostavite još 10-15 minuta. Pecite na 180°S oko 20-25 minuta. Vruće kifle premažite uljem ili otopljenim margarinom.
(glossy)
Preporučujemo
SLANI ŠTAPIĆI SA SIROM I SUSAMOM: Recept za hrskave štapiće
01. 11. 2025. u 14:18
ROLNICE SA SLANINOM U TORTILjI: Hrskavo, kremasto i neodoljivo u svakom zalogaju!
13. 11. 2025. u 18:00
RECEPT ZA TRADICIONALNO SLAVSKO ŽITO: Poslušajte savete iskusnih domaćica
05. 11. 2025. u 20:00
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)