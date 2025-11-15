RECEPT KOJI JE NEOPHODAN SVIM DOMAĆICAMA: Savršene posne kiflice

NAREDNE nedelje veliki broj porodica u Srbiji svali Aranđelovdan, koji se pada u petak, pa je trpeza ove godine posna. Ako ste još uvek u planovima šta ćete sve pripremiti za goste - obavezno uzmite u razmatranje i ove savršene posne kiflice, jer se lako pripremaju, a ukus se ne razlikuje od onih mrsnih.

Sastojci:

polovina pakovanja svežeg kvasca

350 ml tople vode

1 kašičica šećera

5 kašika ulja

oko 550 g brašna

1 kašičica soli

Za premazivanje:

1 kašika brašna

4 kašike vode

malo soli

susam po želji

malo ulja

Priprema:

Kvasac stavite u toplu vodu i dodajte šećer kako bi se aktivirao. Kada se uspenuša dodajte ulje, brašno, so i umesite glatko testo. Odozgo premažite uljem i ostavite da naraste oko pola sata.

Premesite testo na pobrašnjenoj površini, pa podelite na 10-12 delova. Svaki deo oblikujte u lopticu. Razvucite prvo prstima, pa oklagijom i urolajte. Ređajte u pleh obložen pek-papirom.

Pomešajte brašno, so i vodu, pa premažite kifle. Pospite susamom. Pokrijte i ostavite još 10-15 minuta. Pecite na 180°S oko 20-25 minuta. Vruće kifle premažite uljem ili otopljenim margarinom.

