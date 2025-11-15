Peciva i pite

RECEPT KOJI JE NEOPHODAN SVIM DOMAĆICAMA: Savršene posne kiflice

В.Н.

15. 11. 2025. u 07:34

NAREDNE nedelje veliki broj porodica u Srbiji svali Aranđelovdan, koji se pada u petak, pa je trpeza ove godine posna. Ako ste još uvek u planovima šta ćete sve pripremiti za goste - obavezno uzmite u razmatranje i ove savršene posne kiflice, jer se lako pripremaju, a ukus se ne razlikuje od onih mrsnih.

РЕЦЕПТ КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН СВИМ ДОМАЋИЦАМА: Савршене посне кифлице

Foto: Jutjub/Printskrin/ Kuvajte sa Stašom

Sastojci:

polovina pakovanja svežeg kvasca
350 ml tople vode
1 kašičica šećera
5 kašika ulja
oko 550 g brašna
1 kašičica soli

Za premazivanje:

1 kašika brašna
4 kašike vode
malo soli
susam po želji
malo ulja

Priprema:

Kvasac stavite u toplu vodu i dodajte šećer kako bi se aktivirao. Kada se uspenuša dodajte ulje, brašno, so i umesite glatko testo. Odozgo premažite uljem i ostavite da naraste oko pola sata.

Premesite testo na pobrašnjenoj površini, pa podelite na 10-12 delova. Svaki deo oblikujte u lopticu. Razvucite prvo prstima, pa oklagijom i urolajte. Ređajte u pleh obložen pek-papirom.

Pomešajte brašno, so i vodu, pa premažite kifle. Pospite susamom. Pokrijte i ostavite još 10-15 minuta. Pecite na 180°S oko 20-25 minuta. Vruće kifle premažite uljem ili otopljenim margarinom.

(glossy)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost

Štednja – najpouzdaniji način da svoje planove pretvorite u stvarnost