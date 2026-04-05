TRADICIJA NA TANJIRU: Kobasice sa kiselim kupusom i krompirom kao savršen domaći obrok
U nastavku donosimo proveren recept za ovo klasično jelo, uz nekoliko saveta kako da ga pripremite još ukusnije – baš kao što su to radile naše bake.
Sastojci
- 500 gr kobasica (dimljenih ili svežih)
- 700 gr kiselog kupusa (isceđenog)
- 300 gr mladog krompira (celog, manjeg)
- 1 glavica crnog luka
- 2–3 čena belog luka
- 1 kašičica mlevene paprike
- 1/2 kašičice bibera
- 1 lovorov list
- 1 kašika ulja ili masti
- so po ukusu
- malo peršuna (opciono)
Priprema
Na ulju propržite sitno seckan crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko promešajte. Dodajte kiseli kupus, lovorov list, papriku i biber. Promešajte i dinstajte 10–15 minuta. Kobasice možete blago propržiti sa strane (da dobiju boju), pa ih dodajte u kupus. Možete ih staviti i sirove – daju jači ukus. Dodajte ceo mladi krompir (ako je veći, prepolovite). Dolijte malo vode (oko 100–150 ml), poklopite i kuvajte na laganoj vatri 30–40 minuta dok sve ne omekša. Po potrebi dosolite i pospite svežim peršunom.
Savet
Ako volite jače, dodajte malo dimljene paprike ili čilija. Posle kratkog dinstanja prebacite u posudu i zapecite 20 minuta na 180°C.
Prijatno!
