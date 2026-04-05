Bakini recepti

TRADICIJA NA TANJIRU: Kobasice sa kiselim kupusom i krompirom kao savršen domaći obrok

Milena Tomasevic

05. 04. 2026. u 09:00

U nastavku donosimo proveren recept za ovo klasično jelo, uz nekoliko saveta kako da ga pripremite još ukusnije – baš kao što su to radile naše bake.

ТРАДИЦИЈА НА ТАЊИРУ: Кобасице са киселим купусом и кромпиром као савршен домаћи оброк

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr kobasica (dimljenih ili svežih)
  • 700 gr kiselog kupusa (isceđenog)
  • 300 gr mladog krompira (celog, manjeg)
  • 1 glavica crnog luka
  • 2–3 čena belog luka
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • 1/2 kašičice bibera
  • 1 lovorov list
  • 1 kašika ulja ili masti
  • so po ukusu
  • malo peršuna (opciono)

Priprema
Na ulju propržite sitno seckan crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko promešajte. Dodajte kiseli kupus, lovorov list, papriku i biber. Promešajte i dinstajte 10–15 minuta. Kobasice možete blago propržiti sa strane (da dobiju boju), pa ih dodajte u kupus. Možete ih staviti i sirove – daju jači ukus. Dodajte ceo mladi krompir (ako je veći, prepolovite). Dolijte malo vode (oko 100–150 ml), poklopite i kuvajte na laganoj vatri 30–40 minuta dok sve ne omekša. Po potrebi dosolite i pospite svežim peršunom.

Savet
Ako volite jače, dodajte malo dimljene paprike ili čilija. Posle kratkog dinstanja prebacite u posudu i zapecite 20 minuta na 180°C.

Prijatno!

