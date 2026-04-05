HRSKAVI RIBLJI ZALOGAJI: Osvajaju na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

05. 04. 2026. u 08:00

Bez mnogo truda i uz nekoliko dostupnih sastojaka, možete pripremiti jelo koje će oduševiti celu porodicu. Saznajte kako da napravite ovaj neodoljiv specijalitet za svaku priliku.

ХРСКАВИ РИБЉИ ЗАЛОГАЈИ: Освајају на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 450 gr filea bakalara, isečenog na zalogaje
  • 120 gr pšeničnog brašna
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica mlevene paprike
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice crnog bibera
  • 2 velika jaja, umućena
  • 100 gr prezli
  • biljno ulje za prženje

Preliv

  • 120 gr majoneza
  • 60 gr grčkog jogurta
  • 2 kašike limunovog soka
  • 1 kašičica rendane kore limuna
  • 1 kašika svežeg mirođije, sitno seckanog
  • 1 kašika svežeg peršuna, sitno seckanog
  • 1 čen belog luka, sitno seckan
  • so i biber po ukusu

Priprema:

U jednoj posudi pomešajte brašno, beli luk u prahu, papriku, so i biber. Komade ribe prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u prezle. Zagrejte ulje i pržite ribu 3–4 minuta, dok ne postane zlatno-hrskava. Izvadite na papirni ubrus.
U činiji pomešajte majonez, jogurt, limunov sok i koru, začinsko bilje i beli luk. Posolite i pobiberite po ukusu. Poslužite tople riblje zalogaje uz osvežavajući preliv.

Uživajte!

