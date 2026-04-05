HRSKAVI RIBLJI ZALOGAJI: Osvajaju na prvi zalogaj
Bez mnogo truda i uz nekoliko dostupnih sastojaka, možete pripremiti jelo koje će oduševiti celu porodicu. Saznajte kako da napravite ovaj neodoljiv specijalitet za svaku priliku.
Sastojci
- 450 gr filea bakalara, isečenog na zalogaje
- 120 gr pšeničnog brašna
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica mlevene paprike
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 kašičice crnog bibera
- 2 velika jaja, umućena
- 100 gr prezli
- biljno ulje za prženje
Preliv
- 120 gr majoneza
- 60 gr grčkog jogurta
- 2 kašike limunovog soka
- 1 kašičica rendane kore limuna
- 1 kašika svežeg mirođije, sitno seckanog
- 1 kašika svežeg peršuna, sitno seckanog
- 1 čen belog luka, sitno seckan
- so i biber po ukusu
Priprema:
U jednoj posudi pomešajte brašno, beli luk u prahu, papriku, so i biber. Komade ribe prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja, pa u prezle. Zagrejte ulje i pržite ribu 3–4 minuta, dok ne postane zlatno-hrskava. Izvadite na papirni ubrus.
U činiji pomešajte majonez, jogurt, limunov sok i koru, začinsko bilje i beli luk. Posolite i pobiberite po ukusu. Poslužite tople riblje zalogaje uz osvežavajući preliv.
Uživajte!
