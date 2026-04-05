ODMAH NAKON RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Orban hitno sazvao Savet za odbranu
PREMIJER Mađarske Viktor Orban sazvao je za danas popodne hitnu sednicu Saveta za odbranu nakon što su srpske vlasti pronašle eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.
Orban je na svojoj stranici na društvenim mrežama objavio da je upravo obavio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
- Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su pronašle snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Istraga je u toku. Sazvao sam hitan Savet za odbranu za danas popodne - napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks.
Vučić je razgovarao danas sa Orbanom o prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku i saopštio da je pronađen eksploziv razorne moći i štapini neophodni za njegovo aktiviranje.
- Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage - naveo je Vučić ranije danas na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.
(Tanjug)
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
