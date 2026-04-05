Politika

ODMAH NAKON RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Orban hitno sazvao Savet za odbranu

05. 04. 2026. u 12:13 >> 14:30

PREMIJER Mađarske Viktor Orban sazvao je za danas popodne hitnu sednicu Saveta za odbranu nakon što su srpske vlasti pronašle eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

ОДМАХ НАКОН РАЗГОВОРА СА ВУЧИЋЕМ: Орбан хитно сазвао Савет за одбрану

Foto: Profimedia

Orban je na svojoj stranici na društvenim mrežama objavio da je upravo obavio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

 - Upravo sam završio telefonski razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srpske vlasti su pronašle snažnu eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku. Istraga je u toku. Sazvao sam hitan Savet za odbranu za danas popodne - napisao je Orban na svom nalogu na mreži Iks.

Vučić je razgovarao danas sa Orbanom o prvim rezultatima istrage srpskih vojno-policijskih organa u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku i saopštio da je pronađen eksploziv razorne moći i štapini neophodni za njegovo aktiviranje.

 - Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage - naveo je Vučić ranije danas na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

(Tanjug)

