KRAJ ZA SRBINA U MONTE KARLU: Kecmanović ispao na startu prvog Mastersa na šljaci
SRPSKI teniser Miomir Kecmanović poražen je na startu mastersa u Monte Karlu. Bolji od njega bio je Kameron Nori sa 6:2, 4:6, 7:6(0).
Odličan prvi set odigrao je Britanac, prepustio je 58. na ATP listi samo dva gema. Delovalo je da će meč brzo biti gotov, ali Beograđanin nije tako mislio.
Kecmanović je podigao novi igre u drugom setu. Kada je poveo sa 3:5 došeo je u situaciju da servira za izjednačenje, ipak deveti gem je loše odigrao, rival je vratio brejk, no već u narednom je Miša ponovo rivalu oduzeo servis i na taj način rešio drugi deo susreta u svoji korist.
U trećem setu se vodila velika borba. Taj-brejk je rešio pobednika, a Nori je u njemu bio sjajan. Kecmanović nije osvojio nijedan poen, izgubio je sva tri poena na svoj servis.
Teniser iz Velike Britanije će u drugom kolu Monte Karla igrati protiv petog nosioca, Australijanca Aleksa de Minora.
Preporučujemo
KATAI NA GOL OD DžAJIĆA! Presmešni autogol razbesneo šampiona, Zvezda promovisala novog debitanta! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 18:53 >> 16:23
HRVATI OPET ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili navijači u Hrvatskoj (FOTO)
04. 04. 2026. u 19:40
VEMBANjAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!
05. 04. 2026. u 00:04
STANjE MU SE POGORŠALO! Legendarni trener upao u komu! Lekari mu se bore za život!
05. 04. 2026. u 12:42
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
