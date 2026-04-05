Tenis

KRAJ ZA SRBINA U MONTE KARLU: Kecmanović ispao na startu prvog Mastersa na šljaci

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 17:09

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović poražen je na startu mastersa u Monte Karlu. Bolji od njega bio je Kameron Nori sa 6:2, 4:6, 7:6(0).

FOTO: Tanjug/AP

Odličan prvi set odigrao je Britanac, prepustio je 58. na ATP listi samo dva gema. Delovalo je da će meč brzo biti gotov, ali Beograđanin nije tako mislio.

Kecmanović je podigao novi igre u drugom setu. Kada je poveo sa 3:5 došeo je u situaciju da servira za izjednačenje, ipak deveti gem je loše odigrao, rival je vratio brejk, no već u narednom je Miša ponovo rivalu oduzeo servis i na taj način rešio drugi deo susreta u svoji korist.

U trećem setu se vodila velika borba. Taj-brejk je rešio pobednika, a Nori je u njemu bio sjajan. Kecmanović nije osvojio nijedan poen, izgubio je sva tri poena na svoj servis.

Teniser iz Velike Britanije će u drugom kolu Monte Karla igrati protiv petog nosioca, Australijanca Aleksa de Minora.

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

