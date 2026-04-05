VREME JE ZA PROMENE: Šešelj za veliku čistku
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da niko ne može ostati profesor ako nije dokazani patriota.
Potrebno je napraviti veliku, veliku čistku među profesorima, smatra dr Šešelj.
"Niko ne može ostati profesor ako nije dokazani patriota. Kako Dinko Gruhonjić može da ostane, evo već godinu i po dana, i dalje profesor posle svih onih skandala koje je napravio? Posle sve one pobunjeničke delatnosti? On je još pre dve godine trebalo da ode u zatvor kad je vređao Srpsku pravoslavnu crkvu, time je širio versku mržnju", kazao je Šešelj na B92,
Trebalo je odmah posmenjivati dekretom ministra sve dekane i rektore koji su učestvovali u blokadama, koji su podržavali blokade, pa onda vodeće profesore među blokaderima, smatra predsednik SRS.
"To mora hitno da se uradi, jer će nam se opet jednog dana ponoviti ako tako ne postupimo kao država", objasnio je Šešelj.
