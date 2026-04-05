PROŠLO JE TAČNO 414 DANA! Bivši igrač Zvezde konačno dao gol! (VIDEO)

Na Marakani je imao daleko bolji učinak.

Foto: Profimedia

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Jovan Mijatović, oživeo je karijeru prelaskom u Ajntraht iz Braunšvajga.

Otkako je potpisao za nemačkog drugoligaša, samo pohvale stižu na račun popularnog "Bekama", koji je danas uspeo i da upiše prvi pogodak u dresu novog kluba.

Napadač je pogodio mrežu Nirnberga i prekinuo dug post, koji je trajao čak 414 dana.

Zanimljivo, mladi reprezentativac Srbije ušao je u igru neplanirano ranije, s obzirom na to da je u 25. minutu zamenio povređenog Sidija Sanea, rođenog brata daleko slavnijeg Liroja Sanea.

Ne računajući reprezentaciju i prijateljske susrete, Mijatović je metu prethodno pogodio 15. februara 2025. godine, kada je u doneo trijumf belgijskom OH Levenu nad Denderom – u poslednjim sekundama meča Župile lige.

