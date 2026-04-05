PROŠLO JE TAČNO 414 DANA! Bivši igrač Zvezde konačno dao gol! (VIDEO)
Na Marakani je imao daleko bolji učinak.
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Jovan Mijatović, oživeo je karijeru prelaskom u Ajntraht iz Braunšvajga.
Otkako je potpisao za nemačkog drugoligaša, samo pohvale stižu na račun popularnog "Bekama", koji je danas uspeo i da upiše prvi pogodak u dresu novog kluba.
Napadač je pogodio mrežu Nirnberga i prekinuo dug post, koji je trajao čak 414 dana.
Zanimljivo, mladi reprezentativac Srbije ušao je u igru neplanirano ranije, s obzirom na to da je u 25. minutu zamenio povređenog Sidija Sanea, rođenog brata daleko slavnijeg Liroja Sanea.
Ne računajući reprezentaciju i prijateljske susrete, Mijatović je metu prethodno pogodio 15. februara 2025. godine, kada je u doneo trijumf belgijskom OH Levenu nad Denderom – u poslednjim sekundama meča Župile lige.
Kako je Jovan postigao gol, pogledajte na ovom linku.
Preporučujemo
STANjE MU SE POGORŠALO! Legendarni trener upao u komu! Lekari mu se bore za život!
05. 04. 2026. u 12:42
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
