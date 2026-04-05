Fudbal

PROŠLO JE TAČNO 414 DANA! Bivši igrač Zvezde konačno dao gol! (VIDEO)

Новости.онлине

05. 04. 2026. u 16:35

Na Marakani je imao daleko bolji učinak.

ПРОШЛО ЈЕ ТАЧНО 414 ДАНА! Бивши играч Звезде коначно дао гол! (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Jovan Mijatović, oživeo je karijeru prelaskom u Ajntraht iz Braunšvajga.

Otkako je potpisao za nemačkog drugoligaša, samo pohvale stižu na račun popularnog "Bekama", koji je danas uspeo i da upiše prvi pogodak u dresu novog kluba.

Napadač je pogodio mrežu Nirnberga i prekinuo dug post, koji je trajao čak 414 dana.

Zanimljivo, mladi reprezentativac Srbije ušao je u igru neplanirano ranije, s obzirom na to da je u 25. minutu zamenio povređenog Sidija Sanea, rođenog brata daleko slavnijeg Liroja Sanea.

Foto: Profimedia

Ne računajući reprezentaciju i prijateljske susrete, Mijatović je metu prethodno pogodio 15. februara 2025. godine, kada je u doneo trijumf belgijskom OH Levenu nad Denderom – u poslednjim sekundama meča Župile lige.

Kako je Jovan postigao gol, pogledajte na ovom linku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal