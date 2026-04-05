"AKO NE BUDE DOGOVORA, UNIŠTIĆU IH I UZETI IM SVU NAFTU" Tramp nakon izjave o miru opet zapretio Iranu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da veruje da može da postigne dogovor sa Iranom do sutra, a da u slučaju da dogovora ne bude, razmatra mogućnost da "preuzme" iransku naftu.

- Ako ne postignu dogovor brzo, razmišljam o tome da sve uništim i preuzmem naftu - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za Foks njuz.

Telefonski razgovor je održan ubrzo nakon što je Tramp na svojoj platformi Trut Soušl upozorio da će SAD napasti elektrane i mostove u Iranu, pozivajući Teheran da otvori Ormuski moreuz.

U istom intervjuu, Tramp je rekao da su SAD, nakon "krvavog gušenja" protesta protiv vlasti ranije ove godine, pokušale da naoružaju iranske demonstrante slanjem oružja preko kurdskih milicija, ali da je pokušaj propao jer su Kurdi zadržali oružje. "Poslali smo oružje demonstrantima, puno ... I mislim da su Kurdi uzeli to oružje", rekao je Tramp.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju