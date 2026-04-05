BABIKI PRIJA TURSKA: Gabonac pogodio posle 478 dana i obradovao Aleksandra Stanojevića (VIDEO)

NIJE se Šavi Babika naigrao u Crvenoj zvezdi. Gabonac je prosleđen na pozajmicu u Karagumruk i čini se da mu prija Turska.

FOTO: Ata images

Brzonogo krilo je postiglo gol posle 478 dana i na taj način je doneo pobedu protiv Rizea (2:1), timu koji trenira Aleksandar Stanojević.

Domaćin je na ovoj utkmici prvi došao u 39. minutu preko Seržinja. Gosti su poravnali u 70. minutu pogotkom Alija Soua.

Trijumf Karagumruku doneo je pomenuti Babika u 87. minutu. On je došao do lopte u kaznenom prostoru rivala i sjajnim udarcem zakucao ju je u mrežu.

🚨 Shavy Warren Babicka



Karagümrük 2-1 Rizespor pic.twitter.com/31Apg7twqX — Goal Gallery (@Goalgallery2) April 5, 2026

Ovaj 25-godišnjak je za turski klub odigrao devet utakmica i ima učinak od po jednog gola i asistencije.

Karagumruk je trenutno na poslednjem 18. mestu na tabeli sa 20 bodova, ima pet manje od Genčerbirligija koji je na 15. poziciji, prvoj iznad crte.

