Fudbal

BABIKI PRIJA TURSKA: Gabonac pogodio posle 478 dana i obradovao Aleksandra Stanojevića (VIDEO)

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 16:50

NIJE se Šavi Babika naigrao u Crvenoj zvezdi. Gabonac je prosleđen na pozajmicu u Karagumruk i čini se da mu prija Turska.

БАБИКИ ПРИЈА ТУРСКА: Габонац погодио после 478 дана и обрадовао Александра Станојевића (ВИДЕО)

FOTO: Ata images

Brzonogo krilo je postiglo gol posle 478 dana i na taj način je doneo pobedu protiv Rizea (2:1), timu koji trenira Aleksandar Stanojević.

Domaćin je na ovoj utkmici prvi došao u 39. minutu preko Seržinja. Gosti su poravnali u 70. minutu pogotkom Alija Soua.

Trijumf Karagumruku doneo je pomenuti Babika u 87. minutu. On je došao do lopte u kaznenom prostoru rivala i sjajnim udarcem zakucao ju je u mrežu.

Ovaj 25-godišnjak je za turski klub odigrao devet utakmica i ima učinak od po jednog gola i asistencije.

Karagumruk je trenutno na poslednjem 18. mestu na tabeli sa 20 bodova, ima pet manje od Genčerbirligija koji je na 15. poziciji, prvoj iznad crte.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

