NAJBOLJE POSNE PALAČINKE: Savršene za doručak ili desert tokom posta
PALAČINKE su jedan od najomiljenijih deserata širom sveta, a dobra vest je da ih možete pripremiti i tokom posta, bez mleka i jaja. Ove posne palačinke su mekane kao duša i savršene za doručak, užinu ili kao desert uz popodnevnu kafu.
Tajna njihove savršene teksture leži u gaziranoj vodi koja im daje onu vazdušastu laganost zbog koje se tope u ustima. Pripremaju se od samo nekoliko sastojaka koje svi imaju kod kuće, a gotove su za dvadesetak minuta.
Sastojci za posne palačinke:
1 šolja brašna (pšenično, speltino ili heljdino)
1 šolja gazirane vode
Prstohvat soli
pola kašičice praška za pecivo
1 kašičica šećera
Priprema:
Iako se pripremaju od samo nekoliko jednostavnih sastojaka, tajna njihove savršene teksture leži u upotrebi gazirane vode, koja im daje laganost i vazdušastu strukturu. Možete ih kombinovati sa raznim posnim filovima – džemom, voćem, orasima.
U dubljoj činiji pomešajte brašno, so, prašak za pecivo i šećer. Postepeno dodajte gaziranu vodu uz neprestano mešanje dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Ostavite testo da odmori 5-10 minuta. Zagrejte tiganj, pa sipajte kutlačom malo smese i rasporedite je ravnomerno. Pecite palačinke na srednjoj temperaturi dok ne porumene s jedne strane, zatim ih pažljivo okrenite i pecite još minut-dva.
Filujte palačinke po želji i poslužite dok su još tople.
(Krstarica)
Komentari (0)