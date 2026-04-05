Fudbal

"BOLI ME!" Van Dajk se izvinio navijačima posle blamaže od Mančester sitija

Časlav Vuković

05. 04. 2026. u 15:58

LIVERPUL je doživeo blamažu u FA kupu. Crveni su poraženi od Mančester sitija sa 4:0, a posle debakla se oglasio kapiten Virdžil van Dajk.

БОЛИ МЕ! Ван Дајк се извинио навијачима после бламаже од Манчестер ситија

FOTO: Profimedia

Holanđanin se izvinio navijačima zbog onoga što su prikazali na "Etihadu".

- Mogu samo da se izvinim navijačima za ono što smo pokazali, posebno u drugom poluvremenu - rekao je Van Dajk, a preneo "Bi-Bi-Si" (BBC).

On je naglasio da je ekipa imala želju da se brzim golom u drugom poluvremenu vrati u meč nakon što je posle 45 minuta na semaforu bilo 2:0.

- Kada gubite 0:3 ovde, veoma je teško vratiti se, ali ne smete da odustanete, a to se, u jednom trenutku, upravo desilo.

Za kraj je istakao da su on i saigrači razočarali navijače, kao i kompletan stručni štab.

- Način na koji smo igrali u drugom poluvremenu mora da boli sve. Mene sigurno boli - zaključio je Van Dajk.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

