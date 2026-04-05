KATAI NA GOL OD DŽAJIĆA! Presmešni autogol razbesneo šampiona, Zvezda promovisala novog debitanta! (VIDEO)

Crveno-beli stigli do desete uzastopne pobede.

Fudbaleri Radnika poraženi su u Surdulici od Crvene zvezde rezultatom 1:2 (1:2), u 29. kolu Superlige Srbije.

Branilac titule upisao je 10. pobedu zaredom u domaćem šampionatu, iako početak meča nije najavljivao takav epilog.

Start utakmice protekao je bez uzbuđenja, gotovo da je vladala uspavanka u uvodnih 20 minuta, čiju je pažnju zavredeo samo udarac Ovusua pored gola u spoljnji deo mreže.

A, onda, "hladan tuš" za šampiona i pogodak kakav se retko viđa na terenima elitnog ranga. Strahinja Eraković je odigrao kratak pas Timiju Maksu Elšniku, Slovenac sa željom da vrati loptu Mateusu, nije primetio da je mreža ostala nezaštićena i postigao je autogol, a Radnik na isteku 23. minuta doveo u vođstvo – 1:0.

To je nateralo izabranike Dejana Stankovića da još više dodaju gas i pojačaju pritisak na odbranu Surduličana. Inicijativa im se isplatila samo 13 minuta kasnije, kada je kapiten Aleksandar Katai zatresao mrežu za – 1:1. Centaršut je uputio Nair Tiknizjan, a Zvezdin "Magiko" udarcem glavom kao pre dve nedelje protiv niškog Radničkog, naterao Ranđelovića na kapitulaciju.

Bio je to 154. gol Kataija otkako je prvi put obukao crveno-beli dres i sada ga samo još jedan deli od trećeg mesta na večnoj listi strelaca, koju zauzima treća Zvezdina zvezda i legendarni Dragan Džajić.

Nisu stali Beograđani ni posle toga. Nastavili su sa napadima i samo osam minuta posle izjednačenja usledio je potpuni preokret.

Bivši igrač Radnika, Daglas Ovusu je pre meča dobio od domaćina uramljen dres sa brojem 100, kao jedan od fudbalera koji su odigrali toliko ili više utakmica za Surduličane.

Vezista im se "odužio" golom u crveno-belom dresu! Svemu je prethodio ubačaj Krunića u 44. minutu, a Ganjanin je iz prve šutirao i poslao loptu iza Ranđelovih leđa, ali i podigao ruke uvis u znak izvinjenja, ne želeći da slavi majstoriju. Na semaforu je pisalo – 1:2.

U nastavku meča, tempo je značajno pao. Nije bilo izrazitih prilika pred oba golmana, tek do poslednje četvrtine kada je pretio gost. Najpre preko rezervista Avdića i Enema, koji su u 68. kročili na teren, a 120 sekundi kasnije napravili šansu. Levi bek je centrirao po zemlji, a rezervista umalo u prvom kontaktu s loptom umalo zatresao mrežu, istakao se Ranđelović.

Nedugo zatim udarac Kataija po zemlji odbranio je čuvar mreže Radnika, baš kao i zicer Vasilija Kostova u 77. minutu, kada se mladi vezista našao sam pred njim.

Zvezda je ovom pobedom stigla do 72. boda i vodi ispred drugoplasirane Vojvodine, koja je na 59 poena. Radnik je porazom ostao na 38 i zauzima sedmu poziciju superligaške tabele.

U narednom 30. kolu, poslednjem pred plej-of i plej-aut, Zvezda dočekuje subotički Spartak, dok Radnik gostuje OFK Beogradu, direktnom rivalu za plasman u prvih osam.

RADNIK - CRVENA ZVEZDA 1:2 (1:2)

STRELAC: Elšnik (autogol) 23. - Katai 36. STADION: Gradski. SUDIJA: Srđan Jovanović (Beograd). ŽUTI KARTONI: Tiknizjan, Subotić, Elšnik, trener Stanković (Crvena zvezda)

RADNIK: Ranđelović – Ilić (80. Bogdanović), Kaudio, Abubakar (46. Rašković), Filipović – Popović, Novaković (90. Lakić) – Kvarši (46. Ivanović), Zorić, Duronjić (67. Stojanović) – Hajdarević (67. Kotija).

CRVENA ZVEZDA: Mateus – Seol, Rodrigao, Eraković, Tiknizijan (68. Avdić)– Krunić, Elšnik (86. Lučić) – Ovusu (46. Subotić), Kostov (86. Gudelj), Katai (86. Handel) - Duarte (68. Enem).

TOK MEČA

DRUGO POLUVREME

Kraj meča!

Još tri minuta sudijske nadoknade.

90. minut - Korner za Radnik izveo je Novaković, odbranila se Zvezda.

86. minut - Dvostruka promena u Zvezdi, Handel je zamenio Kataija, Lučić ušao umesto Elšnika, a Kostov je ustupio mesto Stefanu Gudelju.

85. minut - Crvena zvezda rutinski privdi meč kraju.

80. minut - Vukašin Bogdanović je zamenio Uroša Ilića u Radniku.

77. minut - Zicer za Kostova! Najtraženiji fudbaler Zvezde se iznenada našao pred Ranđelovićem, koji mu je padom u noge odbranio ogromnu priliku!

75. minut - Najbolja šansa u nastavku za šampiona, Katai je bio u prodoru i tukao po zemlji, opet je zablistao Ranđelović!

70. minut - Velika prilika za Zvezdu! Kombinacija rezervista koji su tek ušli, Avdić je centrirao po zemlji, a Enem umalo u prvom kontaktu s loptom bio precizan, Ranđelović je bio priseban.

68. minut - Menja i Stanković, Duarte je završio meč, ulazi Enem, dok je Avdić zamenio Tiknizjan.

67. minut - Izlaze Duronjić i Hajdarević kod Radnika, ušli su Lazar Stojanović i Ajuba Kosija, tim redosledom.

67. minut - Opet Subotić na isti način kao malopre, sa istim epilogom.

63. minut - Pokušaj mladog Vasilija Subotića, kome je Stanković dao šansu na početku drugog poluvremena, otišao je pored stative.

61. minut - Preti Radnik, pokušaj je izblokirala odbrana Zvezde, pa je Novaković izveo novi korner za domaće, bez efekta, na visini zadatka defanzivci Beograđana.

57. minut - Sada je Elšnik izveo korner za Zvezdu, a Duronjić intervenisao. Novi ubačaj iz ugla, ovog puta Krunić, još jedan korner, opet je Elšnik centrirao, Erakovićev udarac glavom otišao iznad prečke.

51. minut - Korner za Zvezdu, prvi u drugom poluvremenu, izveo ga je Kostov, istrčao je Ranđelović i izboksovao loptu u aut, koji će izvesti Eraković.

Dvostruka promena: Vasilije Subotić je zamenio Ovusua u timu Zvezde, dok je kod Radnika umesto Abubakara na terenu Savo Rašković, a Kvarši je ustupio mesto Igoru Ivanoviću.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

PRVO POLUVREME

Tokom rasprave sa sudijom Jovanovićem oko nedosuđenog penala za Zvezdu u finišu poluvremena, Dejan Stanković je zaradio javnu opomenu zbog protesta. Kapi

Završeno je prvo poluvreme, u kome Crvena zvezda vodi protiv Radnika sa 2:1.

45. minut - Još dva minuta sudijske nadoknade vremena.

44. minut - GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Daglas Ovusu postiže prvenac protiv bivšeg kluba, sa visoko podignutim rukama u znak izvinjenja. Nije Ganjanin hteo da slavi gol na centaršut Radeta Krunića.

42. minut - Dobar pokušaj Kataija iz "slobodnjaka" sa ivice šesnaesterca. Prebacio je "živi zid" strelac izjednačujućeg gola za Zvezdu, ali je Ranđelović uhvatio loptu.

36. minut - GOOOOOOOOOOOOOL!!!! Aleksandar Katai 154. pogodak u dresu srpskog šampiona, na centaršut Naira Tiknizjana je odreagovao glavom na preslikan način kao protiv Nišlija u prethodnoj rundi, Zvezda je izjednačila - 1:1.

Sada gol deli "Magika" od legendarnog Dragana Džajića na trećem mestu večne liste strelaca crveno-belih!

33. minut - Nastaviće Strahinja Eraković meč.

31. minut - Eraković i Kvarši su se sudarili glavama, gore je prošao Zvezdin reprezentativac koji je ostao na zemlji i ukazuje mu se pomoć.

29. minut - Duarte je centrirao, u kontri na dodavanje Elšnika, ali je Brazilac bio u ofsajdu i prekinuta je akcija.

24. minut - Odmah uzvraća Zvezda, Elšnik je izveo korner, Katai bio u šesnaestercu, ipak, brani se Radnik.

23. minut - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Vodi Radnik, kakav nesporazum u odbrani Zvezde! Presing Surduličana je urodio plodom, autogol je postigao Elšnik na dodavanje Erakovića! Ogroman kiks slovenačkog reprezentativca!

21. minut - Žuti karton, prvi na utakmici, dobio je Tiknizjan, jer je u kontri Radnika sapleo Kvaršija.

19. minut - Filipović je završio na travi posle duela sa Ovusuom. Lekarski tim je ušao da mu pruži pomoć.

17. minut - Ponovo je Duarte bio blizu lopte, međutim, odbrana Radnika je intervenisala ispred napadača Zvezde.

15. minut - I dalje bez izrazitih prilika, jedina za šampiona je ona Ovusua sa početka.

12. minut - Lopta je išla ka Duarteu, ali Brazilac nije uspeo da je stigne po raskvašenom terenu i Ranđelović će izvesti gol-aut.

7. minut - Bio je u solo prodoru Daglas Ovusu, u šesnaestercu bivšeg kluba, ali je udarac po zemlji pored Filipovića i golmana Ranđelovića koji je ostao u mestu, zatresao spoljnji deo mreže. Na drugoj strani, domaćin je iznudio drugi korner, ništa se nije promenilo.

2. minut - Prvi korner za Radnik, Zorić je bio u skoku, ali slabo odreagova i nije morao Mateus da interveniše.

1. minut - Počeo je meč!

PRE UTAKMICE

16.59 - Pre utakmice, poklon za Zvezdinog Daglasa Ovusua, uramljeni dres sa brojem 100, koliko je mečeva odigrao u timu domaćina. Isti dar su dobili i igrači Radnika Popović i Hajdarević.

16.56 - Akteri izlaze na teren, predvođeni arbitrom Srđanom Jovanovićem.

16.54 - Uskoro počinje susret u Surdulici.

16.45 - Domaćin je oslabljen neigranjem kapitena Gašića, koji odrađuje suspenziju zbog parnih kartona.

16.37 - Prošlo je pet godina od pobede Radnika nad Crvenom zvezdom. Tog 21. oktobra 2021. šampion je u odloženom meču petog kola Superlige doživeo poraz rezultatom 1:2.

Mučila se Zvezda i pre dve sezone, ali je u 2022. godini slavila na ovom istom terenu sa 2:0, zahvaljujući dvostrukom strelcu Kataiju.

16.20 - Još samo dva gola dele Aleksadndra Kataija od cifre 155, kojom bi se izjednačio sa trećom Zvezdinom zvezdom i legendarnim Draganom Džajićem, popularni Magiko pred okršaj sa Radnikom ima 153 pogodaka.

16.16 - Gosti u ovaj meč ulaze lišeni pomoći duže odsutnog kapitena Mirka Ivanića, dok se na reprezentativnim pripremama povredio štoper Miloš Veljković, nema ni Marka Arnautovića.

16.00 - Izašli su sastavi za današnji duel, napad Zvezde predvodiće Bruno Duarte, iza koga će dejstvovati kapiten Katai i Vasilije Kostov.

15.55 - Podsetimo se šta je trener srpskog šampiona izjavio pred gostovanje na jugu Srbije.

- Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo - rekao je Stanković. Ubeđen je šef struke Zvezde da će domaći igrači biti silno motivisani, kao i u potonjem okršaju na Marakani.

- Totalna motivacija, velika motivacija, kao i kod svakoga ko igra protiv Crvene zvezde. Videli ste i poslednju utakmicu pred pauzu. Radnički Niš je došao organizovan i motivisan da odnese što više sa Marakane. Mi nećemo menjati naš pristup, oni su i sa promenom trenera zadržali svoju organizaciju, dobar blok, dobre kontre i polukontre. Biće zahtevno, takođe i put će biti zahtevan, teren je sa veštačkom travom, ali to neće promeniti naš odnos. Volim da kažem da nije važno protiv koga igraš, već za koga igraš - jasan je Dejan Stanković.

UVOD

Fudbaleri Crvene zvezde u 29. kolu Superlige Srbije gostuju u Surdulici, gde će pokušati da dođu do šeste vezane pobede u svim takmičenjima.

Tim Dejana Stankovića igra protiv Radnika, koji je uspeo da naniže pet utakmica bez poraza. U tom intervalu, domaćin je dva puta slavio, a tri duela odigrao nerešeno.

Surduličani su trenutno na 38 bodova i zauzimaju sedmo mesto, samo jedan ih deli od šestoplasiranog OFK Beograda.

U poslednjem odmeravanju snaga na Marakani, Radnik je iznenadio šampiona i remizirao (1:1), ali su crveno-beli prethodna četiri okršaja rešili u svoju korist.

