Poznati

MESEC DANA EMOCIJA I REKORDA: Dragana Mirković trijumfalno završila američku turneju (FOTO)

Dušan Cakić

05. 04. 2026. u 17:40

FOLK diva Dragana Mirković sinoćnjim spektakularnim nastupom u Atlanti završila je jednomesečnu američku turneju, koja će se dugo pamtiti.

МЕСЕЦ ДАНА ЕМОЦИЈА И РЕКОРДА: Драгана Мирковић тријумфално завршила америчку турнеју (ФОТО)

Gde god da se pojavila, dočekivana je ovacijama, a sale su bile ispunjene do poslednjeg mesta, čime je još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih i najtraženijih izvođačica sa naših prostora.

Publika širom Amerike pevala je uglas njene najveće hitove, stvarajući atmosferu za pamćenje, dok je Dragana iz večeri u veče dokazivala da njena muzika ne poznaje granice. 

- Hvala svima na predivnom druženju. Bolji kraj moje turneje nisam mogla da poželim - istakla nam je Dragana.

Ova turneja ostaće upisana kao jedna od najuspešnijih, jer je oborila sve rekorde posećenosti gde god je nastupala.

 

Pored koncerata, folk carica našla je vrenema i za uživanje. Dragana je svaki slobodan trenutak koristila da obilazi gradove koje je posećivala, uživajući u šetnjama i druženju sa prijateljima. 

Upravo ta kombinacija emocije, energije i iskrene radosti učinila je ovu turneju posebnom kako za nju, tako i za njenu vernu publiku.

 

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Drugi pišu

