MESEC DANA EMOCIJA I REKORDA: Dragana Mirković trijumfalno završila američku turneju (FOTO)
FOLK diva Dragana Mirković sinoćnjim spektakularnim nastupom u Atlanti završila je jednomesečnu američku turneju, koja će se dugo pamtiti.
Gde god da se pojavila, dočekivana je ovacijama, a sale su bile ispunjene do poslednjeg mesta, čime je još jednom potvrdila status jedne od najvoljenijih i najtraženijih izvođačica sa naših prostora.
Publika širom Amerike pevala je uglas njene najveće hitove, stvarajući atmosferu za pamćenje, dok je Dragana iz večeri u veče dokazivala da njena muzika ne poznaje granice.
- Hvala svima na predivnom druženju. Bolji kraj moje turneje nisam mogla da poželim - istakla nam je Dragana.
Ova turneja ostaće upisana kao jedna od najuspešnijih, jer je oborila sve rekorde posećenosti gde god je nastupala.
Pored koncerata, folk carica našla je vrenema i za uživanje. Dragana je svaki slobodan trenutak koristila da obilazi gradove koje je posećivala, uživajući u šetnjama i druženju sa prijateljima.
Upravo ta kombinacija emocije, energije i iskrene radosti učinila je ovu turneju posebnom kako za nju, tako i za njenu vernu publiku.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Komentari (0)