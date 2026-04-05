"PLAŠIMO SE" Zelenski o strahu režima u Kijevu

VLADIMIR Zelenski je izrazio strah kijevskog režima da će ostati bez oružja zbog rata SAD i Izraela protiv Irana.

Ovu izjavu je dao u intervjuu za Asošijejted pres.

Prema njegovim rečima, ako se sukob na Bliskom istoku uskoro ne završi, količina oružja dodeljenog Kijevu će se svakodnevno smanjivati.

- Zato se, naravno, plašimo - naglasio je on.

Zelenski je takođe priznao da Ukrajina trenutno nije prioritet za Sjedinjene Države.