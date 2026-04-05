BRNABIĆ OBIŠLA VIDIKOVAC NA KABLARU: Očekujemo upotrebnu dozvolu za mesec dana

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas Vidikovac na Kablaru čija bi izgradnja trebalo da bude završena u narednih mesec dana, kada stigne upotrebna dozovola.

Brnabićeva je poručila da je izgradnja Vidikovca na Kablaru još jedan san koji se ostvaruje, a u koji nije verovalo mnogo ljudi.

- Ono što je najvažnije, verovali su Kablarci. Verovali su ljudi odavde, oni su nam dali najveću podršku i kada su bili i protesti i blokade protiv ovog vidikovca i protiv puteva, oni su stali u odbranu ovog projekta - istakla je Brnabićeva.

Dodala je da nije bilo potrebe da država ili policija stane u odbranu tog projekta, jer su, kako je istakla, stali Kablarci.

Za Brnabićevu, Vidikovac na Kablaru je jedan od najlepših projekata koji je urađen i predstavlja primer uspeha zajedničkog rada države sa lokalnim stanovništvom.

Navodeći da bi tek trebalo da se dobije upotrebna dozvola, Brnabićeva je navela da su završena sva testiranja.

- Mi znamo da je ovde bezbedno. Očekujemo da upotrebna dozvola dođe, da otprilike stigne za nekih mesec dana. Sada je predata sva dokumentacija za završetak izgradnje. Nakon što se dobije upotrebna dozvola, zvanično je završena i izgradnja - kazala je Brnabićeva i dodala da se očekuje da dokumentacija za upotrebnu dozvolu bude predata za desetak dana, a da će upotrebnu dozvolu dobiti za mesec dana.

Navela je da je potrebno završiti sve pristupne puteve što je obećano Kablarcima.

Brnabićeva je kazala da se Vidikovac na Kablaru deo projekta Ekspo 2027 i ukazala da upravo iz tog razloga Ekspo nije samo za Beograd.

Dodala je da se u Sevojnu u fabrici nameštaja proizvodi nameštaj za Ekspo.

- I to je znak da je čitava Srbija deo Ekspa. Oni deo tog nameštaja, drvo za taj nameštaj, dobijaju iz Ivanjice. I ti ljudi koji rade u toj fabrici u Ivanjici, oni su dobili dodatan posao i dodatan prihod zato što smo mi dobili Ekspo - kazala je Brnabićeva.

Istakla je i da će Vidikovac na Kablaru biti uvršten u turističku ponudu za sve one koji dolaze na Ekspo.

Navodeći da je predsednik Aleksandar Vučić danas opet obišao gradilište u okviru kompleksa Ekspa, Brnabićeva je poručila da su svi zajedno jedan tim.

- Danas sam ovde da proverim kako teku radovi ovde i da pričam sa Kablarcima da vidim da li su zadovoljni onim kako smo radili i koliko smo radili - dodala je Brnabićeva.

Ono što je potrebno učiniti u narednom periodu jeste da se pomogne Kablarcima da sertifikuju svoje domaćinstva kod Ministarstva za turizam, kako bi mogli da ponude smeštaj.

Navodeći da se krenulo u čišćenje jezera Međuvršje, Brnabićeva je navela da joj je licemerno to što u 60 godina nije bio nijedan protest zbog nečišćenja tog jezera.

- Nijedan protest nismo imali oko toga. Ali kada počnete da čistite, onda imate protest što čistite - dodala je Brnabićeva i kazala da nijedan predlog od blokadera nije bio konstruktivan šta je to što može da se uradi dodatno.

Prema njenim rečima, bez izgradnje auto-puta Čačak - Požega ne bi bilo dana ni Vidikovca na Kablaru.

- Ali, vi nikada niste čuli od blokadera ili lažnih ekologa 'mi smo za autoput, hajde da pomognemo'. Ne, oni su protestovali i protiv auto-puta, oni protestuju protiv svega - dodala je Brnabićeva.

