TAČNO U 18 ČASOVA: Javnosti se obraća šef VBA o slučaju u Kanjiži
POVODOM slučaja u Kanjiži javnosti će se u 18 časova obratiti šef VBA Đuro Jovanić.
Podsećamo u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici, izvršena je blokada i pretres terena na navedenim lokacijama.
U akciji su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-istražne grupe Vojne policije, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije.
Tom prilikom pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu. Sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Republiku Srbiju i Mađarsku.
Nadležno Više javno tužilaštvo je izvršilo uviđaj i navedeno delo je pravno kvalifikovano kao krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika – nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, stav 3 u vezi sa stavom 2, imajući u vidu da je reč o većoj količini sredstava velike razorne moći, u sticaju sa krivičnim delom iz člana 313. Krivičnog zakonika – diverzija, i to u pokušaju.
Preporučujemo
SRBIJA SPREČILA PLAN DIZANjA GASOVODA U VAZDUH! Glavna vest u ruskim medijima izjava Vučića i akcija Vojske Srbije
ODMAH NAKON RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Orban hitno sazvao Savet za odbranu
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
Komentari (0)