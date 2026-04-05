Politika

TAČNO U 18 ČASOVA: Javnosti se obraća šef VBA o slučaju u Kanjiži

В.Н.

05. 04. 2026. u 16:34

POVODOM slučaja u Kanjiži javnosti će se u 18 časova obratiti šef VBA Đuro Jovanić.

ТАЧНО У 18 ЧАСОВА: Јавности се обраћа шеф ВБА о случају у Кањижи

Podsećamo u rejonima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić na osnovu naloga Višeg javnog tužilaštva u Subotici, izvršena je blokada i pretres terena na navedenim lokacijama.

U akciji su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-istražne grupe Vojne policije, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojnobezbednosne agencije.

Tom prilikom pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu. Sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Republiku Srbiju i Mađarsku.

Nadležno Više javno tužilaštvo je izvršilo uviđaj i navedeno delo je pravno kvalifikovano kao krivično delo iz člana 348. Krivičnog zakonika – nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, stav 3 u vezi sa stavom 2, imajući u vidu da je reč o većoj količini sredstava velike razorne moći, u sticaju sa krivičnim delom iz člana 313. Krivičnog zakonika – diverzija, i to u pokušaju.

