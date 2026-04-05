TRAMP SE HITNO OGLASIO: Evo šta se dešava sa pilotom američog aviona oborenog u Iranu (FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su američke snage uspele rano jutros da pronađu i spasu i drugog člana posade aviona koji je oboren u petak duboko na teritoriji Irana, za koga je rekao da je zadobio povrede, ali da je "živ i zdrav".

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je "tokom proteklih nekoliko sati vojska Sjedinjenih Država izvela jednu od najsmelijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD", za jednog od američkih "neverovatnih oficira, koji je takođe veoma poštovan pukovnik".

"Ovaj hrabri ratnik bio je iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gde su ga gonili naši neprijatelji, koji su mu se približavali iz sata u sat, ali nikada nije bio zaista sam jer su njegov vrhovni komandant, ratni sekretar, načelnik Združenog generalštaba i njegovi saborci pratili njegovu lokaciju 24 sata dnevno i marljivo planirali njegovo spasavanje", istakao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da je, prema njegovom uputstvu, vojska Sjedinjenih Američkih Država "poslala desetine aviona, naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svetu, da ga izvuku".

"Zadobio je povrede, ali biće dobro. Ova čudesna operacija potrage i spasavanja usledila je uporedo sa uspešnim spasavanjem još jednog hrabrog pilota, juče, što nismo potvrdili, jer nismo želeli da ugrozimo našu drugu operaciju spasavanja. Ovo je prvi put u vojnoj istoriji da su dva američka pilota spasena, odvojeno, duboko na neprijateljskoj teritoriji", istakao je Tramp.

On je poručio da američka vojska "nikada neće ostaviti" nijednog američkog pilota iza neprijateljskih linija.

"Činjenica da smo uspeli da izvedemo obe ove operacije, bez ijednog poginulog, ili čak ranjenog Amerikanca, samo još jednom dokazuje da smo postigli ogromnu vazdušnu dominaciju i superiornost nad iranskim nebom. Zaista imamo najbolju, najprofesionalniju i najsmrtonosniju vojsku u istoriji sveta", kazao je Tramp.

Više američkih zvaničnika reklo je za Si-Bi-Es da je američki član posade aviona koji je oboren iznad jugozapadnog područja Irana spasen rano jutros po lokalnom vremenu.

Za napad na američki avion, u kome su se nalazila dva člana posade, odgovornost je preuzeo iranski Korpus garde islamske revolucije (IRGC).

Pilot F-15E se bezbedno katapultirao i spasila su ga dva vojna helikoptera, ranije su rekli američki zvaničnici, ali se drugi član posade, oficir za sistem naoružanja, do jutros vodio kao nestao.

Tokom akcija spasavanja u petak, američki helikopter koji je prevozio jednog spasenog pilota pogođen je vatrom iz lakog oružja, a tom prilikom ranjeni su članove posade, ali je helikopter bezbedno sleteo.

(Truth Social, CBS)