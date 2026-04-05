Torte i kolači

SAVRŠENI MAFINI: Jednostavan recept za svaki ukus

Milena Tomasevic

05. 04. 2026. u 09:00

Mekani, sočni i neodoljivo mirisni – mafini su omiljena poslastica koja se lako prilagođava svakom ukusu. Bilo da volite voćne, čokoladne ili klasične varijante, ovaj osnovni recept je idealna baza za kreativnost u kuhinji.

САВРШЕНИ МАФИНИ: Једноставан рецепт за сваки укус

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 240 gr brašna  
  • 1/2 kesice praška za pecivo
  • 80 gr šećera
  • 1 kesica vanilin šećera
  • Prstohvat soli
  • 3 manja jaja
  • 100 ml suncokretovog ulja
  • 100 ml tečnosti (mleko, jogurt ili sok – po izboru)
  • Po želji: voće, čokoladne mrvice i sl.

Priprema

Zagrejte rernu na 180°C i pripremite kalup za mafine.
U jednoj posudi pomešajte suve sastojke: brašno, prašak za pecivo, šećer, vanilin šećer i so. U drugoj posudi umutite jaja, ulje i tečnost. Sjedinite mokre i suve sastojke i lagano promešajte. Dodajte fil po želji (voće, čokoladu i sl.). Sipajte smesu u kalupe do 2/3 visine. Pecite 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ohladite i po želji ukrasite glazurom ili kremom.

Uživajte!

