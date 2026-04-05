SAVRŠENI MAFINI: Jednostavan recept za svaki ukus
Mekani, sočni i neodoljivo mirisni – mafini su omiljena poslastica koja se lako prilagođava svakom ukusu. Bilo da volite voćne, čokoladne ili klasične varijante, ovaj osnovni recept je idealna baza za kreativnost u kuhinji.
Sastojci
- 240 gr brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 80 gr šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- Prstohvat soli
- 3 manja jaja
- 100 ml suncokretovog ulja
- 100 ml tečnosti (mleko, jogurt ili sok – po izboru)
- Po želji: voće, čokoladne mrvice i sl.
Priprema
Zagrejte rernu na 180°C i pripremite kalup za mafine.
U jednoj posudi pomešajte suve sastojke: brašno, prašak za pecivo, šećer, vanilin šećer i so. U drugoj posudi umutite jaja, ulje i tečnost. Sjedinite mokre i suve sastojke i lagano promešajte. Dodajte fil po želji (voće, čokoladu i sl.). Sipajte smesu u kalupe do 2/3 visine. Pecite 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ohladite i po želji ukrasite glazurom ili kremom.
Uživajte!
Preporučujemo
KOLAČ SA MALINAMA, PUDINGOM OD VANILE I PRHKIM MRVICAMA: Slatkiš za pamćenje
28. 03. 2026. u 12:00
POSNE BEZGLUTENSKE GRISINE: Hrskave, mirisne i lagane
28. 03. 2026. u 07:00 >> 06:33
PEČENA PILETINA SA BELIM LUKOM: Savršen porodični ručak
26. 03. 2026. u 10:00
SALATA OD SOČIVA: Zdrav, zasitan i osvežavajući obrok
26. 03. 2026. u 08:00
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
