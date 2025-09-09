Bakini recepti

RECEPT ZA DOMAĆI KUVANI PARADAJZ U FLAŠAMA: Kao iz kuhinje naših baka! (VIDEO)

В.Н.

09. 09. 2025. u 10:43

DOMAĆI kuvani paradajz je odličan za pravljenje domaće paradajz čorbe, kao dodatak jelima ili da ga popijete kao sok, jer je veoma ukusan i zdrav. Bitno je da birate zreo i zdrav paradajz koji nema oštećenja ili tragove truljenja.

РЕЦЕПТ ЗА ДОМАЋИ КУВАНИ ПАРАДАЈЗ У ФЛАШАМА: Као из кухиње наших бака! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/Kuhinja Sunčane Staze

Iz bakine kuhinje stiže nam recept za najukusniji paradajz u flašama.

Potrebno je :

  • 10 kg paradajza
  • 3 kašike soli
  •  2 veze lista celera
  •  3 ljute papričice
  • 1 kesica salicila ili vinobrana
  • flaše sterilne

Priprema:

Paradajz dobro oprati i iseći trulo ako ima, i iseći na kriške. U mašini za meso samleti zajedno sa paprikom i listom celera.

Dodati so, pa dobro izjednačiti ubaciti salicil i dobro onda izmešati da se salicil rastvori.

Ostaviti pokriven da stoji 12 sati ali povremeno izmešati. Sipati u sterilne flaše i zatvoriti novim zatvaračem.

(Lepote Srbije)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA