RECEPT ZA DOMAĆI KUVANI PARADAJZ U FLAŠAMA: Kao iz kuhinje naših baka! (VIDEO)
DOMAĆI kuvani paradajz je odličan za pravljenje domaće paradajz čorbe, kao dodatak jelima ili da ga popijete kao sok, jer je veoma ukusan i zdrav. Bitno je da birate zreo i zdrav paradajz koji nema oštećenja ili tragove truljenja.
Iz bakine kuhinje stiže nam recept za najukusniji paradajz u flašama.
Potrebno je :
- 10 kg paradajza
- 3 kašike soli
- 2 veze lista celera
- 3 ljute papričice
- 1 kesica salicila ili vinobrana
- flaše sterilne
Priprema:
Paradajz dobro oprati i iseći trulo ako ima, i iseći na kriške. U mašini za meso samleti zajedno sa paprikom i listom celera.
Dodati so, pa dobro izjednačiti ubaciti salicil i dobro onda izmešati da se salicil rastvori.
Ostaviti pokriven da stoji 12 sati ali povremeno izmešati. Sipati u sterilne flaše i zatvoriti novim zatvaračem.
(Lepote Srbije)
