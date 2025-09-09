RECEPT ZA DOMAĆI KUVANI PARADAJZ U FLAŠAMA: Kao iz kuhinje naših baka! (VIDEO)

DOMAĆI kuvani paradajz je odličan za pravljenje domaće paradajz čorbe, kao dodatak jelima ili da ga popijete kao sok, jer je veoma ukusan i zdrav. Bitno je da birate zreo i zdrav paradajz koji nema oštećenja ili tragove truljenja.

Foto: Printscreen/Jutjub/Kuhinja Sunčane Staze

Iz bakine kuhinje stiže nam recept za najukusniji paradajz u flašama.

Potrebno je :

10 kg paradajza

3 kašike soli

2 veze lista celera

3 ljute papričice

1 kesica salicila ili vinobrana

flaše sterilne

Priprema:

Paradajz dobro oprati i iseći trulo ako ima, i iseći na kriške. U mašini za meso samleti zajedno sa paprikom i listom celera.

Dodati so, pa dobro izjednačiti ubaciti salicil i dobro onda izmešati da se salicil rastvori.

Ostaviti pokriven da stoji 12 sati ali povremeno izmešati. Sipati u sterilne flaše i zatvoriti novim zatvaračem.

(Lepote Srbije)