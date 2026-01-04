PUFNASTI OMLET: Savršen doručak sa šunkom i sirom
Mekan, sočan i zlatan spolja, a kremast iznutra – ovaj pufnasti omlet sa šunkom i sirom gotov je za manje od 10 minuta i idealan je za doručak ili brzi ručak.
- 3 jaja
- 2–3 kašike mleka
- so i sveže mleveni biber
- 1 kašika putera
- 80–100 gr šunke (iseckane ili na trake)
- 60–80 gr žutog sira (rendanog: gauda, mocarela ili čedar)
- 2–3 kašike crvene paprike (sitno iseckane)
Opciono:
- vlašac ili peršun
- prstohvat slatke paprike ili ljute papričice
Priprema
Razbijte jaja u činiju, dodajte mleko (ili pavlaku), so i biber. Lagano umutite viljuškom ili žicom – samo da se sastojci sjedine. Zagrejte puter u tiganju na srednjoj vatri. Sipajte smesu od jaja i blago zaljuljajte tiganj da se ravnomerno rasporedi. Kada se dno stegne, a površina ostane blago vlažna, ravnomerno rasporedite šunku, papriku i sir. Smanjite vatru, poklopite tiganj i kuvajte još 2–3 minuta, dok se sir ne otopi. Presavijte omlet na pola ili ga nežno uvijte. Poslužite odmah – vruć, mekan i zlatan.
Uživajte!
