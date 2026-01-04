Peciva i pite

PUFNASTI OMLET: Savršen doručak sa šunkom i sirom

Milena Tomasevic

04. 01. 2026. u 13:00

Mekan, sočan i zlatan spolja, a kremast iznutra – ovaj pufnasti omlet sa šunkom i sirom gotov je za manje od 10 minuta i idealan je za doručak ili brzi ručak.

FOTO: Novosti


Sastojci 
  • 3 jaja 
  • 2–3 kašike mleka 
  • so i sveže mleveni biber
  • 1 kašika putera
  • 80–100 gr šunke (iseckane ili na trake)
  • 60–80 gr žutog sira (rendanog: gauda, mocarela ili čedar)
  • 2–3 kašike crvene paprike (sitno iseckane)

Opciono:

  • vlašac ili peršun
  • prstohvat slatke paprike ili ljute papričice

Priprema

Razbijte jaja u činiju, dodajte mleko (ili pavlaku), so i biber. Lagano umutite viljuškom ili žicom – samo da se sastojci sjedine. Zagrejte puter u tiganju na srednjoj vatri. Sipajte smesu od jaja i blago zaljuljajte tiganj da se ravnomerno rasporedi. Kada se dno stegne, a površina ostane blago vlažna, ravnomerno rasporedite šunku, papriku i sir. Smanjite vatru, poklopite tiganj i kuvajte još 2–3 minuta, dok se sir ne otopi. Presavijte omlet na pola ili ga nežno uvijte. Poslužite odmah – vruć, mekan i zlatan.

Uživajte!

