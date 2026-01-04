HRSKAVE PALAČINKE SA MLADIM LUKOM: Jednostavan recept sa savršenom teksturom
Tanke, slojevite i neodoljivo hrskave – ove palačinke sa mladim lukom prave se od nekoliko sastojaka i savršene su kao užina, prilog ili lagani obrok.
- 300 gr brašna
- 180–200 ml vrele vode
- 1 kašičica soli
- 3–4 kašike ulja (za podmazivanje i prženje)
- 1 veza mladog luka ili vlašca (sitno iseckanog)
Priprema
U činiju stavite brašno i so. Dodajte vrelu vodu, promešajte kašikom, pa umesite glatko i meko testo. Pokrijte testo i ostavite da odmori 20–30 minuta. Podelite testo na 4 jednaka dela i svaki razvaljajte veoma tanko. Testo lagano premažite uljem i obilno pospite sitno seckanim mladim lukom. Uvijte u valjak, zatim smotajte u spiralu. Blago spljoštite i pažljivo ponovo razvaljajte. Pržite na srednjoj vatri, u malo ulja, dok ne porumene i ne postanu hrskave sa obe strane.
Služenje
- samostalno, kao grickalica
- uz soja sos, čili ulje ili jogurt
- kao prilog supama i azijskim jelima
Prijatno!
