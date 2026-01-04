Peciva i pite

HRSKAVE PALAČINKE SA MLADIM LUKOM: Jednostavan recept sa savršenom teksturom

Milena Tomasevic

04. 01. 2026. u 11:00

Tanke, slojevite i neodoljivo hrskave – ove palačinke sa mladim lukom prave se od nekoliko sastojaka i savršene su kao užina, prilog ili lagani obrok.

ХРСКАВЕ ПАЛАЧИНКЕ СА МЛАДИМ ЛУКОМ: Једноставан рецепт са савршеном текстуром

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 300 gr brašna
  • 180–200 ml vrele vode
  • 1 kašičica soli
  • 3–4 kašike ulja (za podmazivanje i prženje)
  • 1 veza mladog luka ili vlašca (sitno iseckanog)

Priprema

U činiju stavite brašno i so. Dodajte vrelu vodu, promešajte kašikom, pa umesite glatko i meko testo. Pokrijte testo i ostavite da odmori 20–30 minuta. Podelite testo na 4 jednaka dela i svaki razvaljajte veoma tanko. Testo lagano premažite uljem i obilno pospite sitno seckanim mladim lukom. Uvijte u valjak, zatim smotajte u spiralu. Blago spljoštite i pažljivo ponovo razvaljajte. Pržite na srednjoj vatri, u malo ulja, dok ne porumene i ne postanu hrskave sa obe strane.

Služenje

  • samostalno, kao grickalica
  • uz soja sos, čili ulje ili jogurt
  • kao prilog supama i azijskim jelima

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VLAŠKA SALATA: Kremasta, mirisna i neodoljiva
Salate i čorbe

0 63

VLAŠKA SALATA: Kremasta, mirisna i neodoljiva

Ako volite bogate i pune ukuse, ova vlaška salata će vas osvojiti već pri prvom zalogaju. Spoj pečenih paprika, feta sira, pančete i belog luka čini je savršenim predjelom za slavu, praznike ili bilo koje porodično okupljanje. Najbolja je dobro ohlađena, kada se ukusi lepo prožmu.

03. 01. 2026. u 17:00

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)