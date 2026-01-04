Pošalji recept

PASTA SA MLEVENIM MESOM: Zasitna, kremasta i puna boja i začina

Milena Tomasevic

04. 01. 2026. u 10:07

Ova pasta spaja sve što volimo u jednom tiganju: sočni sos od paradajza, mleveno meso, pasulj, kukuruz i povrće. Brzo se priprema, lako prilagođava ukusu i odlična je i sutradan, što je čini savršenim izborom za porodični obrok.

ПАСТА СА МЛЕВЕНИМ МЕСОМ: Заситна, кремаста и пуна боја и зачина

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 400 gr testenine (rotini, fuzili ili pene)
  • 400 gr mlevene govedine ili mešavine govedine i svinjetine
  • 1 konzerva crnog pasulja (oceđenog)
  • 1 konzerva kukuruza
  • 1 crvena paprika (iseckana na kockice)
  • 1 zelena paprika (iseckana na kockice)
  • 1 manji crni luk (sitno iseckan)
  • 2 čena belog luka (sitno seckana)
  • 250 ml paradajz pasate ili seckanog paradajza
  • 2–3 kašike kečapa ili BBQ sosa
  • 1 kašičica slatke paprike
  • ½ kašičice dimljene paprike
  • ½ kašičice kima
  • so i biber po ukusu
  • ulje za prženje
  • opciono: rendani sir (čedar ili gauda)

Priprema

Skuvajte testeninu al dente u slanoj vodi i ocedite.  U velikom tiganju zagrejte malo ulja i propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite mleveno meso i pržite dok lepo ne porumeni. Dodajte paprike i sve začine, pa dobro promešajte. Umešajte pasulj, kukuruz, paradajz pasatu i kečap (ili BBQ sos). Krčkajte 5–7 minuta. Dodajte kuvanu pastu i sve dobro sjedinite. Po želji, pospite rendanim sirom i kratko zagrejte dok se ne otopi.

Uživajte!

VLAŠKA SALATA: Kremasta, mirisna i neodoljiva
Salate i čorbe

0 63

VLAŠKA SALATA: Kremasta, mirisna i neodoljiva

Ako volite bogate i pune ukuse, ova vlaška salata će vas osvojiti već pri prvom zalogaju. Spoj pečenih paprika, feta sira, pančete i belog luka čini je savršenim predjelom za slavu, praznike ili bilo koje porodično okupljanje. Najbolja je dobro ohlađena, kada se ukusi lepo prožmu.

03. 01. 2026. u 17:00

