PASTA SA MLEVENIM MESOM: Zasitna, kremasta i puna boja i začina
Ova pasta spaja sve što volimo u jednom tiganju: sočni sos od paradajza, mleveno meso, pasulj, kukuruz i povrće. Brzo se priprema, lako prilagođava ukusu i odlična je i sutradan, što je čini savršenim izborom za porodični obrok.
- 400 gr testenine (rotini, fuzili ili pene)
- 400 gr mlevene govedine ili mešavine govedine i svinjetine
- 1 konzerva crnog pasulja (oceđenog)
- 1 konzerva kukuruza
- 1 crvena paprika (iseckana na kockice)
- 1 zelena paprika (iseckana na kockice)
- 1 manji crni luk (sitno iseckan)
- 2 čena belog luka (sitno seckana)
- 250 ml paradajz pasate ili seckanog paradajza
- 2–3 kašike kečapa ili BBQ sosa
- 1 kašičica slatke paprike
- ½ kašičice dimljene paprike
- ½ kašičice kima
- so i biber po ukusu
- ulje za prženje
- opciono: rendani sir (čedar ili gauda)
Priprema
Skuvajte testeninu al dente u slanoj vodi i ocedite. U velikom tiganju zagrejte malo ulja i propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite mleveno meso i pržite dok lepo ne porumeni. Dodajte paprike i sve začine, pa dobro promešajte. Umešajte pasulj, kukuruz, paradajz pasatu i kečap (ili BBQ sos). Krčkajte 5–7 minuta. Dodajte kuvanu pastu i sve dobro sjedinite. Po želji, pospite rendanim sirom i kratko zagrejte dok se ne otopi.
Uživajte!
