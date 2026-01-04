PASTA SA MLEVENIM MESOM: Zasitna, kremasta i puna boja i začina

Ova pasta spaja sve što volimo u jednom tiganju: sočni sos od paradajza, mleveno meso, pasulj, kukuruz i povrće. Brzo se priprema, lako prilagođava ukusu i odlična je i sutradan, što je čini savršenim izborom za porodični obrok.

FOTO: Novosti





400 gr testenine (rotini, fuzili ili pene)

400 gr mlevene govedine ili mešavine govedine i svinjetine

1 konzerva crnog pasulja (oceđenog)

1 konzerva kukuruza

1 crvena paprika (iseckana na kockice)

1 zelena paprika (iseckana na kockice)

1 manji crni luk (sitno iseckan)

2 čena belog luka (sitno seckana)

250 ml paradajz pasate ili seckanog paradajza

2–3 kašike kečapa ili BBQ sosa

1 kašičica slatke paprike

½ kašičice dimljene paprike

½ kašičice kima

so i biber po ukusu

ulje za prženje

opciono: rendani sir (čedar ili gauda)

Priprema

Skuvajte testeninu al dente u slanoj vodi i ocedite. U velikom tiganju zagrejte malo ulja i propržite crni luk dok ne omekša. Dodajte beli luk i kratko propržite. Ubacite mleveno meso i pržite dok lepo ne porumeni. Dodajte paprike i sve začine, pa dobro promešajte. Umešajte pasulj, kukuruz, paradajz pasatu i kečap (ili BBQ sos). Krčkajte 5–7 minuta. Dodajte kuvanu pastu i sve dobro sjedinite. Po želji, pospite rendanim sirom i kratko zagrejte dok se ne otopi.

Uživajte!