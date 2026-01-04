Peciva i pite

HRSKAVE ROLNICE SA SIROM I ŠUNKOM: Zalogaj koji nestaje za tren

Milena Tomasevic

04. 01. 2026. u 12:00

Kada želite jednostavan recept koji uvek izaziva „vau“ reakciju, hrskave rolnice sa sirom i šunkom su pravi izbor. Brzo se pripremaju, ne zahtevaju mnogo sastojaka i podjednako su ukusne sveže ispržene ili poslužene kao topla grickalica za goste.

ХРСКАВЕ РОЛНИЦЕ СА СИРОМ И ШУНКОМ: Залогај који нестаје за трен

FOTO: Novosti


Sastojci (za oko 8 komada)
  • 8 kriški žutog sira (gauda, edam ili mocarela)
  • 8 kriški šunke
  • 1 pakovanje lisnatog ili filo testa
  • 1 jaje
  • prezle
  • susam (po želji)
  • ulje za prženje

Priprema

Razmotajte testo i isecite ga na pravougaonike veličine kriške sira. Na svaki komad stavite krišku sira i šunke, čvrsto umotajte u rolnicu i dobro zatvorite ivice. Rolnice umočite u umućeno jaje, zatim u prezle (po želji dodajte susam). Pržite u dobro zagrejanom ulju dok ne postanu zlatno-smeđe sa svih strana. Ocedite na papirnim ubrusima i poslužite odmah, dok su vruće.

Služenje

  • Odlično se slažu uz:
  • sos od belog luka
  • BBQ sos
  • slatko-ljuti sos

Uživajte!

