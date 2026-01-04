HRSKAVE ROLNICE SA SIROM I ŠUNKOM: Zalogaj koji nestaje za tren
Kada želite jednostavan recept koji uvek izaziva „vau“ reakciju, hrskave rolnice sa sirom i šunkom su pravi izbor. Brzo se pripremaju, ne zahtevaju mnogo sastojaka i podjednako su ukusne sveže ispržene ili poslužene kao topla grickalica za goste.
- 8 kriški žutog sira (gauda, edam ili mocarela)
- 8 kriški šunke
- 1 pakovanje lisnatog ili filo testa
- 1 jaje
- prezle
- susam (po želji)
- ulje za prženje
Priprema
Razmotajte testo i isecite ga na pravougaonike veličine kriške sira. Na svaki komad stavite krišku sira i šunke, čvrsto umotajte u rolnicu i dobro zatvorite ivice. Rolnice umočite u umućeno jaje, zatim u prezle (po želji dodajte susam). Pržite u dobro zagrejanom ulju dok ne postanu zlatno-smeđe sa svih strana. Ocedite na papirnim ubrusima i poslužite odmah, dok su vruće.
Služenje
- Odlično se slažu uz:
- sos od belog luka
- BBQ sos
- slatko-ljuti sos
Uživajte!
