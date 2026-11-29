IZLANOST na parlamentarnim izborima u Španiji u 18 časova dostigla 68 odsto, 15 procentnih poena više nego 2023. godine — najveća u istoriji demokratije.

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Izlaznost na opštim izborima, koji se održavaju ove nedelje, ponovo je dostigla istorijski rekord, sa 68,16 odsto upisanih birača koji su glasali do 18 časova. To je za 15,03 procentna poena više nego 2023. godine, kada je u isto vreme na birališta izašlo 53,13 odsto birača, pokazuju podaci koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz obrađenih 98,44 odsto biračkih mesta, prenose španski mediji.

Do ovih izbora, najveća izlaznost u drugom preseku, u 18 časova, zabeležena je 1996. godine, kada je na glasanje izašlo 63,45 odsto birača.

Tako se nastavlja trend zabeležen i u preseku iz 14 časova, kada je takođe registrovana najveća izlaznost u istoriji.