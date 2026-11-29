PREDSEDNIČKI izbori u Sjedinjenim Američkim Državama 2028. godine mogli bi da budu jedni od najneizvesnijih u poslednjih nekoliko decenija, budući da nijedna od dve najveće političke stranke nema jasno profilisanog naslednika, dok je sve veći broj demokrata i republikanaca nagovestio da razmatra kandidaturu za Belu kuću, navodi se u danas objavljenoj analizi En-Bi-Si njuza.

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Iako još nijedan od potencijalnih kandidata nije zvanično objavio da ulazi u predsedničku trku, brojni političari već putuju širom zemlje, prikupljaju novac, angažuju saradnike i razgovaraju sa biračima. Pošto američki predsednik Donald Tramp, u skladu sa ustavom, ne može da se kandiduje za treći mandat, izbori 2028. biće prvi od 2012. godine na kojima njegovo ime neće biti na glasačkom listiću.

Među demokratama se među onima koji nisu isključili mogućnost kandidature nalaze guverner Kentakija Endi Bešir, senator iz Nju Džerzija Kori Buker, bivši ministar saobraćaja Pit Butidžidž, bivši gradonačelnik Čikaga Ram Emanuel i bivša potpredsednica SAD Kamala Haris. Haris, koja je bila demokratska predsednička kandidatkinja na izborima 2024. godine, izjavila je ranije da razmišlja o ponovnoj kandidaturi, dok je Butidžidž, koji se takmičio za nominaciju demokrata 2020. godine, nagovestio da je skloniji da ponovo uđe nego da ne uđe u predsedničku trku.

Mogućnost kandidature razmatraju i guverner Kalifornije Gevin Njusom, guverner Ilinoisa Džej Bi Pricker, guverner Pensilvanije Džoš Šapiro, senator iz Arizone Mark Keli, senator iz Džordžije Rafael Vorno i kongresmenka iz Njujorka Aleksandrija Okasio-Kortez. Njusom je najavio da bi odluku mogao da donese početkom naredne godine, dok je Okasio-Kortez navela da ne isključuje ni kandidaturu za predsednicu SAD ni za Senat. Među potencijalnim kandidatima su i senator iz Konektikata Kris Marfi, kongresmen iz Kalifornije Ro Kana, bivši gradonačelnik Nju Orleansa Mič Landrju, kongresmen Džejmi Raskin i senatorka iz Mičigena Elisa Slotkin.

S druge strane, guverner Merilenda Ves Mur, senator iz Džordžije Džon Osof i bivša ministarka trgovine Džina Raimondo za sada su odbacili mogućnost kandidature ili izrazili nezainteresovanost, navodi NBC. Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer takođe je ranije rekla da se neće kandidovati 2028. godine, ali je naknadno ublažila tu izjavu, poručivši da ne želi unapred da isključuje bilo koju mogućnost. U redovima republikanaca, među političarima koji nisu isključili kandidaturu nalaze se potpredsednik SAD Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, senatori Ted Kruz i Džoš Holi, kao i bivši guverner Nju Džerzija Kris Kristi. Vens se smatra jednim od najizglednijih kandidata za republikansku nominaciju, a Tramp ga je više puta javno pomenuo kao mogućeg naslednika.

Potpredsednik je, međutim, rekao da još nije doneo odluku i da će o tome razmišljati naredne godine. Rubio je izjavio da trenutno nema planove da se kandiduje, ali nije isključio mogućnost da promeni mišljenje. Senator Kruz, koji se kandidovao za predsednika 2016. godine, rekao je da nije tajna da želi da postane predsednik, dok je Holi, koji je ranije odbacivao tu mogućnost, u novembru priznao da razmatra kandidaturu. Među potencijalnim kandidatima pominju se i guverner Floride Ron Desantis, bivši guverner Virdžinije Glen Jangkin i bivši guverner Džordžije Brajan Kemp.

Bivši voditelj Foks njuza Taker Karlson, bivša ambasadorka SAD pri Ujedinjenim nacijama Niki Hejli i nekadašnji potpredsednik Majk Pens izjavili su da ne planiraju da se kandiduju, piše NBC.