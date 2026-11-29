DRON kamikaza ukrajinske proizvodnje pao je i eksplodirao na severoistoku Turske, u selu Sirt, okrug Čajeli u Rizeu.

Foto: Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Eksplozija je razbila prozor jedne kuće, saopštila je Direkcija za odnose s javnošću guvernera Rizea, objavila je novinska agencija Anka.

Istraga je, kako se navodi, otkrila da je oboreni objekat bio dron kamikaza "fajer point FP-1" ukrajinske proizvodnje.

Dron je eksplodirao pri udaru, oštetivši staklo na prozoru obližnje kuće, međutim, nije bilo žrtava, povređenih niti značajne materijalne štete.

Komanda žandarmerije pokrajine Rize preduzela je neophodne mere bezbednosti na licu mesta, a delovi koji pripadaju bespilotnoj letelici prikupljeni su nakon intervencije tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) iz Trabzona.

(Tanjug)

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